MamaRika показала, як годує маленького сина грудьми

Зірка поміркувала про грудне вигодовування дитини у публічних місцях.

Українська співачка MamaRika, яка на початку серпня народила первістка, поміркувала про грудне вигодовування сина у публічних місцях.

У фотоблогу артистка розмістила фото, на якому годує двомісячного Давида в авто. Зірка зізналася, що для неї ця тема гостра та неоднозначна.

MamaRika з сином / instagram.com/mamarika_official

"Мамка усіма руками і ногами за ГВ, тому не могла не запитати вас про це, бо сама постійно стикаюся із незручностями годування сина коли не вдома. Тому я це роблю виключно в машині, бо так мені зручніше, і, мабуть, в силу публічної професії було б дивно світити своїми "дамочками" на людях. Хоча, якщо чесно, я вважаю, що це абсолютно природній процес, і більше схиляюся до того, щоб не паритися взагалі і робити так, як вам комфортно. Звичайно, навмисно пхати комусь у борщ в ресторані свої соски думаю не варто, але і ховатися, ніби ти злодій, теж не серйозно", – написала виконавиця.

Настя Кочетова також поцікавилася думкою своїх фоловерів. У відповідь фани запевнили співачку, що цього точно не варто соромитися і годувати там, де зручно.

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