"Мир наизнанку": известна дата премьеры нового сезона

В Эквадоре к съемочной группе присоединится новый член экспедиции.

30 октября в 18:30 на телеканале 1+1 стартует грандиозная премьера нового сезона "Мира наизнанку" о "жемчужине Анд" Эквадоре.

Он стартует сразу после окончания цикла про Пакистан. В этот раз в команде произошло важное изменение – в съемках был задействован не один, а сразу два оператора. Кроме бессменного и любимого зрителями Александра Дмитриева, к съемкам Эквадора подключился и второй оператор Александр Шилов.

Дмитрий Комаров, Александр Дмитриев, Александр Шилов / пресслужба каналу "1+1"

Телезрители хорошо помнят Шилова по непальскому сезону. Тогда, во время съемок спасательной операции после авиакатастрофы, Александр Дмитриев порвал коленную связку, и ему на смену прилетел второй оператор. По такому стечению обстоятельств Александр Шилов снимал практически половину непальского сезона.

Александр Шилов, Дмитрий Комаров, Александр Дмитриев / пресслужба каналу "1+1"

Проект о родной стране "Мандруй Україною з Дмитром Комаровим" телеведущий сразу принял решение снимать на две камеры. Это позволило сделать выпуски максимально насыщенными кадрами, а в некоторых съемках задействовать Александра Дмитриева в качестве участника, а не оператора, что очень понравилось телезрителям. Так, в первом сезоне "Мандруй Україною…" вторым оператором стал Сергей Мацко, а во втором – Александр Шилов.

Сергей Мацко, Дмитрий Комаров / пресслужба каналу "1+1"

Было принято решение повторить этот опыт и в новом сезоне "Мира наизнанку".

"Мир наизнанку" меняется, растет и развивается. В каждом сезоне мы ставим себе новую планку, чтобы удивлять зрителей все больше и больше – не только сюжетами, но и качеством материала. Наш опыт в проекте "Мандруй Україною", который снимали два оператора, оказался очень успешным. И мы решили - а почему бы и нет? Надо попробовать снимать весь Эквадор в таком же составе. Это позволило снять то, что невозможно снять вдвоем. Представьте: идет какой-то праздник, активное и очень динамичное мероприятие, все на бегу. Дмитриев не отходит от меня ни на шаг – я все время комментирую происходящее на камеру. Чтобы снять атмосферу – он отвлекается от работы со мной, либо я сам снимаю второй камерой. А ведь еще нужно снимать дроном или показать атмосферу страны. В этом случае второй оператор необходим – пока мы с Сашей делаем репортаж, он может летать квадрокоптером и снимать то, что происходит вокруг. Так зритель увидит и узнает гораздо больше, и мы не упустим важные детали", - рассказал Дмитрий.

Дмитрий Комаров и Александр Дмитриев / пресслужба каналу "1+1"

Прокомментировал свои ощущения от нового формата работы и оператор с 10-летним стажем в "Мире наизнанку" Александр Дмитриев:

"Мы всегда снимали на одну камеру – в этом масса плюсов. Но есть и важная особенность – я не могу одновременно снимать и Диму, и то, что происходит вокруг. Невозможно объять необъятное. Когда есть партнер, который всегда подстрахует, снимет атмосферу вокруг и позволит мне в самый важный момент сконцентрироваться на работе с Димой, не отвлекаясь, например, на дрон – это только улучшает работу. Так мы можем снимать еще круче".

Как отметил Дмитрий Комаров, главным оператором проекта по-прежнему остается Александр Дмитриев – именно он всегда рядом с ведущим и снимает ключевые сюжеты.

В Эквадоре команда "Мира наизнанку" пообщается с уникальным племенем, которое вышло на контакт с цивилизацией только в 1950-ых, попытается войти на действующий вулкан, а также в лучших традициях программы познакомиться с впечатляющими людьми, которые своей силой духа и верой в собственные силы вдохновляют и доказывают, что невозможное возможно.

пресслужба каналу "1+1"

Премьерный выпуск из Эквадора, снятый двумя операторами, зрители "Мира наизнанку" смогут увидеть уже 30 октября в 18:30 на 1+1.

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