"Світ навиворіт": відома дата прем'єри нового сезону

В Еквадорі до знімальної групи долучиться новий член експедиції.

30 жовтня о 18:30 на телеканалі 1+1 стартує грандіозна прем'єра нового сезону "Світу навиворіт" про "перлину Анд" Еквадор.

Він стартує відразу після закінчення циклу про Пакистан. Цього разу в команді відбулася важлива зміна - у зніманнях був залучений не один, а одразу два оператори. Крім беззмінного і улюбленого глядачами Олександра Дмитрієва, до знімань Еквадору приєднався і другий оператор Олександр Шилов.

Дмитро Комаров, Олександр Дмитрієв, Олександр Шилов / пресслужба каналу "1+1"

Телеглядачі добре пам'ятають Шилова з непальськогосезону. Тоді, під час знімань рятувальної операції після авіакатастрофи, Олександр Дмитрієв порвав колінну зв'язку, і йому на зміну прилетів другий оператор. За таким збігом обставин Олександр Шилов знімав практично половину непальського сезону.

Олександр Шилов, Дмитро Комаров, Олександр Дмитрієв / пресслужба каналу "1+1"

Проєкт про рідну країну "Мандруй Україною з Дмитром Комаровим" телеведучий одразу ухвалив рішення знімати на дві камери. Це дозволило зробити випуски максимально насиченими кадрами, а в деяких зніманнях залучити Олександра Дмитрієва як учасника, а не оператора, що дуже сподобалося телеглядачам. Так, в першому сезоні "Мандруй Україною..." другим оператором став Сергій Мацко, а в другому - Олександр Шилов.

Сергій Мацко, Дмитро Комаров / пресслужба каналу "1+1"

Було ухвалено рішення повторити цей досвід і в новому сезоні "Світу навиворіт".

"Світ навиворіт" змінюється, росте і розвивається. У кожному сезоні ми ставимо собі нову планку, щоб дивувати глядачів все більше і більше - не лише сюжетами, але і якістю матеріалу. Наш досвід у проєкті "Мандруй Україною", який знімали два оператори, виявився дуже успішним. І ми вирішили - а чому б і ні? Треба спробувати знімати весь Еквадор в такому ж складі. Це дозволило зняти те, що неможливо зняти удвох. Уявіть: відбувається якесь свято, активний і дуже динамічний захід, все на бігу. Дмитрієв не відходить від мене ні на крок - я весь час коментую те, що відбувається на камеру. Щоб зняти атмосферу - він відволікається від роботи зі мною, або я сам знімаю другою камерою. А ще ж треба знімати дроном або показати атмосферу країни. У цьому випадку другий оператор необхідний - поки ми з Сашею робимо репортаж, він може літати квадрокоптером і знімати те, що відбувається навколо. Так глядач побачить і дізнається набагато більше, і ми не втратимо важливі деталі", - розповів Дмитро.

Дмитро Комаров та Олександр Дмитрієв / пресслужба каналу "1+1"

Прокоментував свої відчуття від нового формату роботи і оператор з 10-річним стажем в "Світі навиворіт" Олександр Дмитрієв:

"Ми завжди знімали на одну камеру - в цьому маса плюсів. Але є і важлива особливість - я не можу одночасно знімати і Діму, і те, що відбувається навколо. Неможливо осягнути неосяжне. Коли є партнер, який завжди підстрахує, зніме атмосферу навколо і дозволить мені в найважливіший момент сконцентруватися на роботі з Дімою, не відволікаючись, наприклад, на дрон - це лише покращує роботу. Так ми можемо знімати ще крутіше".

Як зазначив Дмитро Комаров, головним оператором проєкту як і раніше залишається Олександр Дмитрієв - саме він завжди поруч з ведучим і знімає основні сюжети.

В Еквадорі команда "Світу навиворіт" поспілкується з унікальним плем'ям, яке вийшло на контакт з цивілізацією лише в 1950-х, спробує піднятися на діючий вулкан, а також в кращих традиціях програми познайомитися з приголомшливими людьми, які своєю силою духу і вірою у власні сили надихають і доводять, що неможливе можливо.

пресслужба каналу "1+1"

Прем'єрний випуск з Еквадору, знятий двома операторами, глядачі "Світу навиворіт" зможуть побачити вже 30 жовтня о 18:30 на 1+1.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання