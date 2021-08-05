"Моя любимая Страшко": стала известна дата премьеры сериала

Сериал покажут уже в конце августа.

Уже 30 августа в 20:45 на телеканале 1+1 состоится долгожданная премьера украиноязычного сериала "Моя любимая Страшко", в котором главные роли исполнят молодая украинская актриса, выпускница мастерской Льва Сомова Ирина Поплавская, и актер театра и кино Александр Соколов.

Накануне большой премьеры, телеканал 1+1 продолжает знакомить зрителей с актерами сериала. Так, невесту главного героя, успешного менеджера Янину в сериале воплотит известная актриса Дарья Барихашвили. Дарья сыграла и в фильме "Пульс", который вскоре покажут на телеканале 1+1.

"Когда я узнала, в какой проект меня позвали на пробы, я невероятно обрадовалась, потому что "Дурнушка Бетти"- это сериал из моего детства, фанатом которого я была. Мне невероятно нравится моя героиня Янина. Она справедливая, честная, ответственная и верна как в работе, так и в любви. Мне тоже присуща черта верности. Я привыкла отдаваться на 100 процентов, как в отношениях, так и в работе. Образ, который мне подобрали художники по гриму и костюмах, просто невероятный, кайфую каждый раз, приходя на площадку. Уже с нетерпением жду, когда "Моя любимая Страшко" выйдет на экраны", — комментирует участие в сериале Дарья.

Моя любимая Страшко, Барихашвили Дария / пресс-служба канала "1+1"

А вот ее подругу, яркую и хитрую секретаршу Олю в сериале сыграет украинская актриса Татьяна Малкова. Актриса известна зрителям 1+1 по работе в сериале "Бедная Саша".

Моя любимая Страшко, Татьяна Малкова / пресс-служба канала "1+1"

"Для меня пробы в сериал "Моя любимая Страшко" были судьбоносными, ведь в моем персонаже я, как никогда, имею возможность выразить свой комедийный талант. Очень благодарна кастинг-директору Яне Беднарской, которая разглядела во мне эти грани. Моя Оля очень оптимистично настроенная девушка. Из любой, даже самой сложной ситуации, она выходит с гордо поднятой головой, у нее нет безысходности. она для меня — символ 21 века, ведь нас в школе не учат, как дружить, как достигать своих целей, как строить отношения с мужчинами с коллегами. Каждый проходит этот путь так, как чувствует. И Оля — это человек, которого ничему не научили и она учится на собственных ошибках, нарабатывает свой опыт. Думаю, зрителям будет интересно наблюдать за ее внутренней трансформацией", — комментирует Татьяна.

Моя любимая Страшко, Татьяна Малкова / пресс-служба канала "1+1"

Также в сериале сыграет известный украинский актер Артур Логай, который воплотит на экране друга и коллегу главного героя — Андрея. А вот лучшего друга Насти Глушко Николая сыграет актер Владимир Скорик.

Моя любимая Страшко, Логай Артур / пресс-служба канала "1+1"

Украиноязычный сериал расскажет историю Насти Глушко — талантливой умницы, перфекционистки, искренней и доброй девушки. Которая после подростковых травм в отношениях и неумелых экспериментов с образами решила, что будет крутым финансистом и обязательно возглавит большую компанию. Для этого она училась долго и упорно, пока другие девушки красились и ходили на шопинг. Настя попадает в компанию своей мечты, но там она "белая ворона". В течение сериала Настя будет учиться ценить себя, принимать, не прятать даже от себя свои истинные цели. Также в сериале поднимут вопрос моббинга, сексизма, объективации, общения в Интернете и другие проблемы, с которыми сегодня сталкиваются люди.

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