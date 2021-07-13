В соцсетях появилась личная страница героини сериала "Моя улюблена Страшко"

Там она делится собственными историями и проблемами, близкими каждому.

Скоро на телеканале "1+1" состоится премьера нового украиноязычного сериала "Моя улюблена Страшко".

В нем главные роли исполнят молодая украинская актриса, выпускница мастерской Льва Сомова Ирина Поплавская, и актер театра и кино Александр Соколов.

Накануне большой премьеры телеканал 1+1 запустил квест в социальной сети Instagram. Цель - найти страницу героини сериала "Моя улюблена Страшко" Насти Глушко. Это онлайн дневник, в котором поднимаются темы буллинга, моббинга, сексизма и других проблем современного общества.

пресс-служба канала "1+1"

Пользователей ждало много ярких сюжетных поворотов и захватывающих иллюстраций. Участникам квеста нужно было угадать, что именно выберет Настя Глушко: успеть на работу вовремя или пообщаться с другом, которого давно не видела, одеть юбку сочных цветов или темных оттенков и другое. Пользователи с интересом проходили квест, ища следующие подсказки ради того, чтобы найти страницу главной героини и выиграть ценные призы.

пресс-служба канала "1+1"

Вчера квест завершился и с помощью random.org были определены победители, имена которых объявили на странице главной героини сериала ya_ne_strashko и в официальном аккаунте 1+1. Напомним, в розыгрыше участвовали подписчики, которые ответили правильно на все вопросы квеста и придерживались условий.

Всего в квесте приняли участие около двух тысяч пользователей.

пресс-служба канала "1+1"

Так, наконец всей стране стала известна страница, которая стала личным дневником героини. В нем она делится собственными историями, переживаниями и личными проблемами, близкими каждому.

пресс-служба канала "1+1"

Квест, онлайн дневник Насти Глушко и флешмоб #красивасерцем стали элементами масштабной креативной промо-кампании, которую телеканал запустил накануне премьеры сериала "Моя улюблена Страшко", охватившей различные каналы коммуникации.

Напомним, в Instagram продолжается флешмоб под хэштегом #Красивасерцем, в рамках которого пользователи могут делиться откровенными историями буллинга, моббинга, харассмента, сексизма и почувствовать поддержку от звезд и подписчиков, которые также пережили психологическое давление. С такими проблемами и столкнется героиня сериала "Моя улюблена Страшко" Настя Глушко.

Недавно собственными историями буллинга поделилась ведущая инфотеймент шоу "Твій день" Стася Ровинская.

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