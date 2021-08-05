ПЦР-тестов в Украине хватит на 3 месяца работы — Кузин

ПЦР-тестов в Украине хватит на 3 месяца работы — Кузин

Минздрав готовится к новой волне коронавируса.

Украина ожидает на протяжении августа 4000000 доз ПЦР-тестов , которые будут расформированы по территории Украины. Сейчас сформирован запас ПЦР-тестов, минимум на 3 месяца работы и точно так же, на уровне каждой больнице, сформирован запас средств индивидуальной защиты, которого хватит на 3 месяца. Происходит обновление клинических протоколов.

Об этом заявил в эфире "Украинского радио" заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Игорь Кузин.

Напомним

Ранее в Минздраве прокомментировали вероятность введения локдауна в Украине из-за "Дельты".

в Украине из-за "Дельты". Ранее главный санитарный врач Игорь Кузин заявил, что сейчас в Украине ситуация с показателями заболеваемости коронавирусом стабильная и признаков локальных или общенациональных вспышек СOVID-19 нету. Поэтому просьба киевской власти предоставить до 3 августа списки работников критической инфраструктуры, чтобы предать спецпропуска в транспорт, является преждевременной .

. В то же время главный санитарный врач Игорь Кузин заявил, что сейчас ситуация с коронавирусом вызывает беспокойство в восточных областях Украины.

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