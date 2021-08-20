"Танцы со звездами": эпатажный MELOVIN стал участником шоу

Артист принял #танціззіркамиchallenge.

Украинский певец MELOVIN стал участником нового сезона главного танцевального шоу страны "Танцы со звездами".

Артист принял эстафету #танціззіркамиchallenge, которую ему на днях передала певица Lida Lee. Исполнитель подтвердил свое участие в шоу видеороликом, в котором получает звонок от абонента по имени "Танцы со звездами".

"Люблю делать то, чего от меня точно не ожидают. "Танцы со звездами" станут отличным трамплином и выходом из привычной музыкальной среды в нечто новое. Если кого-то и интересует участие ради участия, то меня интересует именно победа в шоу", — сказал MELOVIN .

В свою очередь, исполнитель бросил вызов #танціззіркамиchallenge украинскому спортсмену в категории кумитэ Стасу Горуне. Примет ли эстафету Станислав, станет известно вскоре.

Уже сегодня MELOVIN побывает в студии шоу "Твой день" и расскажет, о какой партнерше мечтал и начал ли уже тренировки.

Напомним, что на днях в рамках флешмоба от 1+1 под хэштегом #Красивасерцем, в котором звезды и пользователи соцсетей делятся откровенными историями буллинга, моббинга, харассмента, сексизма, MELOVIN рассказал о своем опыте. Артист признался, что в школе его ударили головой о стену так, что он попал в больницу.

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