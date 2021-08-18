"Танцы со звездами": новой участницей шоу стала певица Lida Lee

Она, в свою очередь, бросила вызов эпатажному певцу MELOVIN.

Сегодня, 18 августа, стало известно имя еще одной участницы нового сезона главного танцевального шоу страны "Танцы со звездами".

Так, челлендж под названием #танціззіркамиchallenge приняла певица Lida Lee, который ранее ей бросил музыкант, актер, звезда сериала "Великі Вуйки" и "Моя улюблена Страшко" Артур Логай.

"Принять участие в проекте "Танцы со звездами" — моя мечта! Я смотрела все сезоны и даже не могла подумать, что однажды буду стоять на этом легендарном паркете. Это настоящий вызов для каждого артиста и для меня в том числе, но огромное желание учиться, экспериментировать и каждое воскресенье удивлять зрителей мотивирует меня и заставляет двигаться вперед. Надеюсь, что зрители смогут увидеть меня новой. Встретимся на паркете", — сказала Lida Lee.

В свою очередь, Lida Lee бросила #танціззіркамиchallenge Эпатажный певец MELOVIN.

Lida Lee стала участницей "Танцев со звездами" / пресс-служба канала "1+1"

Напомним, героями шоу "Танцы со звездами" стали певица Джамала, участник группы Танок на майдане Конго Олег Фагот Михайлюта, солистка группы KAZKA Александра Зарицкая, украинский актер Алексей Суровцев, юмористка Анастасия Оруджова, юморист Иван Люленов, актер Константин Войтенко, певец KADNAY, певица Евгения Власова, актер Артур Логай. Принял вызов и украино-американский чемпион мира по латинским танцам, хореограф, победитель шоу "Dancing With The Stars" Макс Чмерковский, который сообщил, что станет новым судьей шоу "Танцев со звездами". В судейский состав также вошли любимые танцоры страны — прима-балерина Екатерина Кухар и хореограф и ведущий инфотейнмент шоу "Твой день" Влад Яма.

Напомним, победителями прошлого года стали две пары Санта Димопулос и Макс Леонов и Юлия Санина с Дмитрием Жуком.

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