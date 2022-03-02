Заплаканные дети Екатерины Бужинской попросили остановить войну в Украине

Сама же артистка обратилась к россиянам.

Украинская певица Екатерина Бужинская призвала срочно остановить войну в Украине.

Артистка в своем Instagram обратилась к россиянам и попросила их выходить на митинги.

"Проснитесь! Не молчите! Седьмой день в Украине идет война. Российская армия убивает мирных жителей, бомбит и уничтожает наши дома и города! Льется кровь… Это ужасное преступление! Российские матери остановите ваших сыновей! Не пускайте их на войну в Украину! Требуйте остановить этот ад! Нет войне! Украина победит, хотите вы этого или нет! Бог на нашей стороне! Для нас это освободительная война, за нашу землю и народ, а не "операция" как говорят вам! Не будьте слепыми!", — обратилась к россиян певица.

Также Бужинская показала, как тяжело переживают войну ее дети. Она опубликовала видео, на котором заплаканные близнецы просят остановить военные действия в Украине.

"Маленькие ангелочки не должны знать, что такое война! Они не должны ночевать в холодных подвалах и голодать! Дети должны засыпать под колыбельную, которую поет мама, а не под страшные взрывы агрессора! Дети хотят жить! Российские власти, каждая слезинка наших детей — на вашей совести! Вы заплатите за все, что пришлось пережить нам. Мы не забудем этого никогда!" – написала Екатерина.

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