Заплакані діти Катерини Бужинської попросили зупинити війну в Україні

Сама ж артистка звернулась до росіян.

Українська співачка Катерина Бужинська закликала негайно зупинити війну в Україні.

Артистка у своєму Instagram звернулась до росіян та попросила їх виходити на мітинги.

"Прокиньтеся! Не мовчіть! Сьомий день в Україні йде війна. Російська армія вбиває мирних жителів, бомбардує і знищує наші будинки і міста! Ллється кров… Це жахливий злочин! Російські матері зупиніть ваших синів! Не пускайте їх на війну в Україну! Вимагайте припинити це пекло! Ні війні! Україна переможе, хочете ви цього чи ні! Бог на нашому боці! Для нас це визвольна війна, за нашу землю і народ, а не "операція" як кажуть вам! Не будьте сліпі!", - звернулась до росіян співачка.

Також Бужинська показала, як тяжко переживають війну її діти. Вона опублікувала відео, на якому заплакані двійнята просять зупинити військові дії в Україні.

"Маленькі янголятка не мають знати, що таке війна! Вони не повинні ночувати у холодних підвалах та голодувати! Діти мають засинати під колискову, яку співає мама, а не під страшні вибухи агресора! Діти хочуть жити! Російська влада, кожна сльозинка наших дітей - на вашій совісті! Ви заплатите за все, що довелось пережили нам. Ми не забудемо цього ніколи!" - написала Катерина.

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