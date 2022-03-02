В порту Миколаєва російська ракета влучила в судно під прапором Бангладеш

В порту Миколаєва російська ракета влучила в судно під прапором Бангладеш

Від завданого удару загорілася надбудова, почалася пожежа.

ВМС Росії завдали ракетного удару в порту Миколаєва "Ольвія" по судну Banglar Samriddhu під прапором Бангладеш.

Про це повідомила Адміністрації морських портів України в середу, 2 березня

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Згідно з повідомленням, інцидент стався о 17:25. Судно стоїть на рейді в порту "Ольвія". Одна ракета влучила в надбудову. На судні спалахнула пожежа. Для порятунку екіпажу вирушили 2 буксири. За попередніми даними, постраждалих немає.

В Адміністрації морпортів додали, що судно зайшло до порту 23 лютого і стояло в очікуванні навантаження.