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"Будемо захищати ключові символи світу": в МВС розповіли про ризик удару по Софії Київській

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"Будемо захищати ключові символи світу": в МВС розповіли про ризик удару по Софії Київській

Фото: Георгій Коваленко

Монастирський наголосив, що Собор Софії Київської — не лише святиня України, а й святиня світова.

Софійський собор, як інші святині, будуть захищати через загрозу авіаудару.

Про це у середу, 2 березня, заявив очільник МВС Денис Монастирський під час спілкування з журналістами в соборі. 

“Ми всі будемо захищати ключові символи нашого світу, нашої цивілізації, тому що Софія це не лише святиня України - це святиня світова. Тому ми однозначно зробимо все, щоб вона залишилась”, - зазначив він.

Раніше повідомлялось, що Росія хоче розбомбити Софію Київську - найголовнішу святиню українського народу від часів Київської Русі. 

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 12:00 1 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • В особовому складі - 5710 осіб, полонених - 200.
  • Знищено та пошкоджено літаків – 29 од;
  • гелікоптерів – 29 од;
  • танків ‒ 198;
  • ББМ ‒ 846;
  • артилерійських систем – 77;
  • засоби ППО - 7;
  • РСЗВ - 24;
  • цистерн з ПММ - 60;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3;
  • катери – 2 одиниці;
  • автомобільної техніки - 305.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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