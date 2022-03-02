"Будемо захищати ключові символи світу": в МВС розповіли про ризик удару по Софії Київській

"Будемо захищати ключові символи світу": в МВС розповіли про ризик удару по Софії Київській

Монастирський наголосив, що Собор Софії Київської — не лише святиня України, а й святиня світова.

Софійський собор, як інші святині, будуть захищати через загрозу авіаудару.

Про це у середу, 2 березня, заявив очільник МВС Денис Монастирський під час спілкування з журналістами в соборі.

“Ми всі будемо захищати ключові символи нашого світу, нашої цивілізації, тому що Софія це не лише святиня України - це святиня світова. Тому ми однозначно зробимо все, щоб вона залишилась”, - зазначив він.

Раніше повідомлялось, що Росія хоче розбомбити Софію Київську - найголовнішу святиню українського народу від часів Київської Русі.