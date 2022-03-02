На Софійському соборі відновили хрест, який повалив вітер: фото

На Софійському соборі відновили хрест, який повалив вітер: фото

Тепер це символ нашої перемоги, наголошують отці.

У Києві на Софії Київській 2 березня встановили хрест, який у січні повалив вітер.

Про це повідомили священники ПЦУ Іван Сидор та Георгій Коваленко.

Фото: Іван Сидор

"У січні впав хрест з собору Софії Київської, в лютому почалася повномасштабна війна Росії проти України. Сьогодні, 2 березня 2022 р., встановлено оновлений хрест. Боже Великий, Єдиний, нам Україну храни!" - написав Іван Сидор.

Фото: Георгій Коваленко

"Тепер це символ нашої перемоги", - додав Георгій Коваленко.

Фото: Георгій Коваленко

Фото: Іван Сидор