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На Софійському соборі відновили хрест, який повалив вітер: фото

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На Софійському соборі відновили хрест, який повалив вітер: фото

Фото: Георгій Коваленко

Тепер це символ нашої перемоги, наголошують отці.

У Києві на Софії Київській 2 березня встановили хрест, який у січні повалив вітер

Про це повідомили священники ПЦУ Іван Сидор та Георгій Коваленко. 

Фото: Іван Сидор / ©
Фото: Іван Сидор

"У січні впав хрест з собору Софії Київської, в лютому почалася повномасштабна війна Росії проти України. Сьогодні, 2 березня 2022 р., встановлено оновлений хрест. Боже Великий, Єдиний, нам Україну храни!" - написав Іван Сидор. 

Фото: Георгій Коваленко / ©
Фото: Георгій Коваленко

"Тепер це символ нашої перемоги", - додав Георгій Коваленко. 

Фото: Георгій Коваленко / ©
Фото: Георгій Коваленко
Фото: Іван Сидор / ©
Фото: Іван Сидор

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних сил України, від ранку 24 лютого до 12:00 1 березня військам країни-загарбниці Росії були завдані такі втрати:

  • В особовому складі - 5710 осіб, полонених - 200.
  • Знищено та пошкоджено літаків – 29 од;
  • гелікоптерів – 29 од;
  • танків ‒ 198;
  • ББМ ‒ 846;
  • артилерійських систем – 77;
  • засоби ППО - 7;
  • РСЗВ - 24;
  • цистерн з ПММ - 60;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3;
  • катери – 2 одиниці;
  • автомобільної техніки - 305.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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