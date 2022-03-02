Бойові літаки для України та нові санкції проти РФ: Кулеба поговорив з Блінкеном

Бойові літаки для України та нові санкції проти РФ: Кулеба поговорив з Блінкеном

Сторони погодили нові партії оборонної зброї для держави.

Голова МЗС України Дмитро Кулеба 2 березня провів телефонну розмову з держсекретарем США Ентоні Блінкеном.

Про це повідомило Міністерство закордонних справ України.

"Дмитро Кулеба висловив подяку США за вже надану Україні військову допомогу. Співрозмовники погодили нові партії оборонної зброї для України. Міністр особливо наголосив на важливості посилення Повітряних сил Збройних сил України", ­– йдеться у повідомленні.

Кулеба та Блінкен також обговорили нові жорсткі санкції проти Росії.

"Вони домовилися, що тиск санкцій має постійно підвищуватися, допоки Росія не припинить війну і не звільнить українські території", ­– зазначили в міністерстві.

Сторони також приділили особливу увагу спробам Росії обійти санкції за допомогою третіх країн і домовилися спільно працювати над закриттям можливих шляхів пом'якшення обмежень.

"Дмитро Кулеба наголосив, що Україна віддана пошуку шляхів дипломатичного врегулювання, але допоки РФ не демонструє готовності до конструктивних переговорів, усі союзники мають демонструвати єдність у підвищенні тиску на РФ на всіх фронтах", – повідомили в МЗС України.