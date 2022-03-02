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Бойові літаки для України та нові санкції проти РФ: Кулеба поговорив з Блінкеном

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Бойові літаки для України та нові санкції проти РФ: Кулеба поговорив з Блінкеном

Facebook/Міністерство закордонних справ України

Сторони погодили нові партії оборонної зброї для держави.

Голова МЗС України Дмитро Кулеба 2 березня провів телефонну розмову з держсекретарем США Ентоні Блінкеном.

Про це повідомило Міністерство закордонних справ України.

"Дмитро Кулеба висловив подяку США за вже надану Україні військову допомогу. Співрозмовники погодили нові партії оборонної зброї для України. Міністр особливо наголосив на важливості посилення Повітряних сил Збройних сил України", ­– йдеться у повідомленні.

Кулеба та Блінкен також обговорили нові жорсткі санкції проти Росії.

"Вони домовилися, що тиск санкцій має постійно підвищуватися, допоки Росія не припинить війну і не звільнить українські території", ­– зазначили в міністерстві.

Сторони також приділили особливу увагу спробам Росії обійти санкції за допомогою третіх країн і домовилися спільно працювати над закриттям можливих шляхів пом'якшення обмежень.

"Дмитро Кулеба наголосив, що Україна віддана пошуку шляхів дипломатичного врегулювання, але допоки РФ не демонструє готовності до конструктивних переговорів, усі союзники мають демонструвати єдність у підвищенні тиску на РФ на всіх фронтах", – повідомили в МЗС України.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 12:00 1 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • В особовому складі - 5710 осіб, полонених - 200.
  • Знищено та пошкоджено літаків – 29 од;
  • гелікоптерів – 29 од;
  • танків ‒ 198;
  • ББМ ‒ 846;
  • артилерійських систем – 77;
  • засоби ППО - 7;
  • РСЗВ - 24;
  • цистерн з ПММ - 60;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3;
  • катери – 2 одиниці;
  • автомобільної техніки - 305.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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