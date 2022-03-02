Боевые самолеты для Украины и новые санкции против РФ: Кулеба поговорил с Блинкеном

Боевые самолеты для Украины и новые санкции против РФ: Кулеба поговорил с Блинкеном

Стороны согласовали новые партии оборонительного оружия для государства.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 2 марта провел телефонный разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Об этом сообщило Министерство иностранных дел Украины.

"Дмитрий Кулеба выразил благодарность США за уже оказанную Украине военную помощь. Собеседники согласовали новые партии оборонного оружия для Украины. Министр особо отметил важность усиления Воздушных сил Вооруженных сил Украины", — говорится в сообщении.

Кулеба и Блинкен также обсудили новые жесткие санкции против России.

"Они договорились, что давление санкций должно постоянно повышаться, пока Россия не прекратит войну и не освободит украинские территории", — отметили в министерстве.

Стороны также уделили особое внимание попыткам России обойти санкции с помощью третьих стран и договорились совместно работать над закрытием возможных путей смягчения ограничений.

"Дмитрий Кулеба подчеркнул, что Украина отдана поиску путей дипломатического урегулирования, но пока РФ не демонстрирует готовности к конструктивным переговорам, все союзники должны демонстрировать единство в повышении давления на РФ на всех фронтах", — сообщили в МИД Украины.