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"У нас нет недель, есть дни": Кулеба заявил о решении проблемы с поставкой самолетов

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"У нас нет недель, есть дни": Кулеба заявил о решении проблемы с поставкой самолетов

Командование Воздушных Сил ВСУ

Если не будет самолетов, Украина продолжит борьбу, но с потерями среди гражданских, сказал министр.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что страна чрезвычайно срочно нуждается в укреплении Военно-воздушных сил ВСУ, и эту проблему должны решить через несколько дней.

Об этом министр сказал на брифинге в среду, 2 марта.

"Мы работаем с рядом стран над этим, есть прогресс по этому вопросу, но мы не можем ждать. Потому что речь идет не о неделях, у нас нет недель, у нас есть дни, и мы должны решить эту проблему через несколько дней", – рассказал Кулеба.

Он объяснил, что если не будет самолетов, то Украина продолжит борьбу, но с потерями среди мирных людей.

"Это не значит, что если не будет самолетов, мы сдадимся. Но это значит, что мы будем продолжать борьбу, к сожалению, с еще большими потерями среди мирного населения", – добавил глава МИД.

❗️Онлайн-брифинг министра иностранных дел Дмитрия Кулебы

❗️Онлайн-брифинг министра иностранных дел Дмитрия Кулебы по противодействию вооруженной агрессии России против Украины

Опубликовано Министерство иностранных дел Украины/MFA of Ukraine Среда, 2 марта 2022 г.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 12:00 1 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • В личном составе – 5710 человек, пленных – 200.
  • Уничтожены и повреждены самолеты – 29 ед;
  • вертолетов – 29 ед;
  • танков – 198;
  • ББМ – 846;
  • артиллерийских систем – 77;
  • средства ПВО – 7;
  • РСЗО – 24;
  • цистерн из ГСМ – 60;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3;
  • катера – 2 единицы;
  • автомобильной техники – 305.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

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