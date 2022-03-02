"У нас нет недель, есть дни": Кулеба заявил о решении проблемы с поставкой самолетов

"У нас нет недель, есть дни": Кулеба заявил о решении проблемы с поставкой самолетов

Если не будет самолетов, Украина продолжит борьбу, но с потерями среди гражданских, сказал министр.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что страна чрезвычайно срочно нуждается в укреплении Военно-воздушных сил ВСУ, и эту проблему должны решить через несколько дней.

Об этом министр сказал на брифинге в среду, 2 марта.

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"Мы работаем с рядом стран над этим, есть прогресс по этому вопросу, но мы не можем ждать. Потому что речь идет не о неделях, у нас нет недель, у нас есть дни, и мы должны решить эту проблему через несколько дней", – рассказал Кулеба.

Он объяснил, что если не будет самолетов, то Украина продолжит борьбу, но с потерями среди мирных людей.

"Это не значит, что если не будет самолетов, мы сдадимся. Но это значит, что мы будем продолжать борьбу, к сожалению, с еще большими потерями среди мирного населения", – добавил глава МИД.