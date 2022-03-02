"У нас немає тижнів, є дні": Кулеба заявив про вирішення проблеми з постачанням літаків

"У нас немає тижнів, є дні": Кулеба заявив про вирішення проблеми з постачанням літаків

Якщо не буде літаків, то Україна продовжить боротьбу, але з втратами серед цивільних, сказав міністр.

Голова МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що країна має надзвичайно термінову потребу у зміцненні Військово-повітряних сил ЗСУ, і цю проблему повинні вирішити за кілька днів.

Про це міністр сказав на брифінгу в середу, 2 березня.

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"Ми працюємо з низкою країн над цим, є прогрес із цього питання, але ми не можемо чекати. Тому що йдеться не про тижні, у нас немає тижнів, у нас є дні, і ми повинні вирішити цю проблему за кілька днів", ­– розповів Кулеба.

Він пояснив, якщо не буде літаків, то Україна продовжить боротьбу, але з втратами серед мирних людей.

"Це не означає, що якщо не буде літаків, ми здамося. Але це означає, що ми будемо продовжувати боротьбу, на жаль, з ще більшими втратами серед мирного населення", ­– додав голова МЗС.