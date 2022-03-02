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"У нас немає тижнів, є дні": Кулеба заявив про вирішення проблеми з постачанням літаків

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"У нас немає тижнів, є дні": Кулеба заявив про вирішення проблеми з постачанням літаків

Командування Повітряних Сил ЗСУ

Якщо не буде літаків, то Україна продовжить боротьбу, але з втратами серед цивільних, сказав міністр.

Голова МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що країна має надзвичайно термінову потребу у зміцненні Військово-повітряних сил ЗСУ, і цю проблему повинні вирішити за кілька днів. 

Про це міністр сказав на  брифінгу в середу, 2 березня.

"Ми працюємо з низкою країн над цим, є прогрес із цього питання, але ми не можемо чекати. Тому що йдеться не про тижні, у нас немає тижнів, у нас є дні, і ми повинні вирішити цю проблему за кілька днів", ­– розповів Кулеба.

Він пояснив, якщо не буде літаків, то Україна продовжить боротьбу, але з втратами серед мирних людей. 

"Це не означає, що якщо не буде літаків, ми здамося. Але це означає, що ми будемо продовжувати боротьбу, на жаль, з ще більшими втратами серед мирного населення", ­– додав голова МЗС. 

❗️Онлайн-брифінг міністра закордонних справ Дмитра Кулеби

❗️Онлайн-брифінг міністра закордонних справ Дмитра Кулеби щодо протидії збройній агресії Росії проти України

Опубліковано Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine Середа, 2 березня 2022 р.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 12:00 1 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • В особовому складі - 5710 осіб, полонених - 200.
  • Знищено та пошкоджено літаків – 29 од;
  • гелікоптерів – 29 од;
  • танків ‒ 198;
  • ББМ ‒ 846;
  • артилерійських систем – 77;
  • засоби ППО - 7;
  • РСЗВ - 24;
  • цистерн з ПММ - 60;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3;
  • катери – 2 одиниці;
  • автомобільної техніки - 305.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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