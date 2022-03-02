У Євросоюзі заборонили мовлення російських Russia Today та Sputnik

Обмежувальні заходи було запроваджено у відповідь на агресію Росії проти України.

ЄС терміново призупиняє мовлення російських державних ЗМІ Sputnik і RT/Russia Today на території Євросоюзу.

Про це йдеться на сайті Ради Європи.

"Додаткові обмежувальні заходи було запроваджено у відповідь на неспровоковану та невиправдану військову агресію Росії проти України. Завдяки цим заходам ЄС терміново призупинить мовлення Sputnik і RT/Russia Today (RT English, RT UK, RT Німеччина, RT France та RT Spanish) на території ЄС до тих пір, доки Російська Федерація та пов’язані з нею ЗМІ не припинять дії з дезінформації та інформаційних маніпуляцій проти ЄС та його держав-членів", — йдеться у повідомленні.

Раніше лідер опозиції сер Кейр Стармер назвав телеканал Russia Today "особистим інструментом пропаганди" президента Росії Володимира Путіна. Політик сказав, що Британія має зробити більше, щоб перемогти "кампанію брехні та дезінформації" російського президента після рішення Москви скерувати свої сили на схід України.

"Russia Today – його (Путіна – ред.) особистий інструмент пропаганди. Я не бачу причин, чому йому слід дозволити продовжувати мовлення в цій країні, тож чи тепер прем’єр-міністр попросить Офком переглянути його ліцензію?" – сказав Стармер.