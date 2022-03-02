Лавров назвал прихоти России на переговорах с Украиной

Лавров назвал прихоти России на переговорах с Украиной

Министр традиционно заявил о "процедуре денацификации".

Глава МИД России Сергей Лавров назвал требования российской стороны на переговорах с Украиной.

Об этом пишут российские СМИ.

"Позиция России на переговорах с Украиной: Крым – это часть РФ, признание "ДНР" и "ЛНР" в административных границах, демилитаризация, которая должна иметь определенные параметры", – рассказал Лавров.

Он также сказал, что Россия на втором раунде переговоров с Украиной готова обсуждать вопросы гарантий безопасности. А также предлагает договоренность, которая будет "обеспечивать законные права всех народов этой страны".

Кроме того, по мнению российского министра, Украина должна пройти "процедуру денацификации".