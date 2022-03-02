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Що робити в разі аварії на мережі газозабезпечення

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Що робити в разі аварії на мережі газозабезпечення

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Інфографіка підкаже, як діяти в разі аварії на мережі газозабезпечення.

Міністерство охорони здоров'я України опублікувало рекомендації щодо дій у разі аварії на мережі газозабезпечення.

Росія розгорнула на нашій території терористичні дії проти України. Дії окупантів непередбачувані, тому МОЗ продовжує публікувати інструкції, які можуть врятувати життя.

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Інфографіка підкаже, як діяти в разі аварії на мережі газозабезпечення.

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Нагадуємо телефони рятувальних та аварійних служб:

  • 112 — єдиний номер виклику всіх служб екстреної допомоги (диспетчер викличе бригаду потрібної служби)
  • 101 — пожежна служба
  • 102 — поліція
  • 103 — швидка медична допомога
  • 104 — аварійна служба газової мережі
  • 0 800 501 482 — телефон довіри СБУ

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних сил України, від ранку 24 лютого до 12:00 1 березня військам країни-загарбниці Росії були завдані такі втрати:

  • В особовому складі - 5710 осіб, полонених - 200.
  • Знищено та пошкоджено літаків – 29 од;
  • гелікоптерів – 29 од;
  • танків ‒ 198;
  • ББМ ‒ 846;
  • артилерійських систем – 77;
  • засоби ППО - 7;
  • РСЗВ - 24;
  • цистерн з ПММ - 60;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3;
  • катери – 2 одиниці;
  • автомобільної техніки - 305.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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