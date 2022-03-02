Що робити в разі аварії на мережі газозабезпечення

Що робити в разі аварії на мережі газозабезпечення

Інфографіка підкаже, як діяти в разі аварії на мережі газозабезпечення.

Міністерство охорони здоров'я України опублікувало рекомендації щодо дій у разі аварії на мережі газозабезпечення.

Росія розгорнула на нашій території терористичні дії проти України. Дії окупантів непередбачувані, тому МОЗ продовжує публікувати інструкції, які можуть врятувати життя.

Інфографіка підкаже, як діяти в разі аварії на мережі газозабезпечення.

Нагадуємо телефони рятувальних та аварійних служб: