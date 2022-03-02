Сенаторка Нарусова в РФ назвала "страшним фейком" інформацію, яку надають в Росії про війну з Україною

Політикиня говорить, що Кремль приховує втрати російської армії.

Сенаторка, кума Путіна та мати відомої телеведучої Ксенії Собчак - Людмила Нарусова назвала «жахливим фейком» інформацію, яку про війну в Україні надають громадянам Росії.

У коментарі телеканалу "Дощ" вона висловила думку про те, що Росія приховує жахливі втрати в Україні.

"Навіть людина, далека від військової професії, розуміє, що за кілька діб інтенсивних зіткнень не може не бути жертв!" - сказала Нарусова. "Я сьогодні була в Комітеті солдатських матерів, який просто завалений дзвінками та листами батьків, які втратили зв'язок із дітьми, покликаними туди. Їм нема чого втрачати, вони шукають будь-яку інформацію. Вони бачили фотографії реальних подій і почали зв'язуватися, і з'ясували, хтось у полоні, хтось загинув. Питання у тому, щоб зібрати тіла загиблих. Я дзвонила до штабу Західного військового округу і говорила, чому б не домовитися про коридор, яким хоча б можна вивезти тіла? Оскільки вони лежать на землі, дикі бродячі собаки обгризають тіла, декого не можна ідентифікувати, бо вони обгоріли. За якими законами війни це можливо?" – обурилася Нарусова.

Втрати росіян, які воюють проти України:

Сумарні орієнтовні втрати противника з 24.02 по 01.03 станом на 06:00 склали:

В особовому складі (вбиті та поранені) - 5710 осіб

Полонених- 200.

Знищено та пошкоджено

літаків – 29 од,

гелікоптерів – 29 од,

танків ‒ 198,

ББМ / APV ‒ 846,

артилерійських систем– 77,

засоби ППО - 7,

РСЗВ - 24,

цистерн з ПММ- 60,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3,

катери – 2 одиниці,

автомобільної техніки - 305.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню: