У Херсоні окупанти перебувають у всіх районах міста - голова ОДА

Жителів просять залишатися вдома та не виходити на вулицю.

У Херсоні окупанти перебувають у всіх районах міста, вони дуже небезпечні.

Про це повідомив голова ОДА Геннадій Лагута.

Жителів просять залишатися вдома та не виходити на вулицю.