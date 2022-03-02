В порту Николаева российская ракета попала в судно под флагом Бангладеш

В порту Николаева российская ракета попала в судно под флагом Бангладеш

От нанесенного удара загорелась надстройка, начался пожар.

ВМС России нанесли ракетный удар в порту Николаева "Ольвия" по судну Banglar Samriddhu под флагом Бангладеш.

Об этом сообщила Администрации морских портов Украины в среду, 2 марта

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Согласно сообщению, инцидент произошел в 17:25. Судно стоит на рейде в порту "Ольвия". Одна ракета попала в надстройку. На судне вспыхнул пожар. Для спасения экипажа отправились 2 буксира. По предварительным данным, пострадавших нет.

В Администрации морпортов добавили, что судно зашло в порт 23 февраля и стояло в ожидании нагрузки.