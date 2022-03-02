Категория
Війна
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВійнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія

В порту Николаева российская ракета попала в судно под флагом Бангладеш

Дата публикации
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В порту Николаева российская ракета попала в судно под флагом Бангладеш

Фото из открытых источников

От нанесенного удара загорелась надстройка, начался пожар.

ВМС России нанесли ракетный удар в порту Николаева "Ольвия" по судну Banglar Samriddhu под флагом Бангладеш.

Об этом сообщила Администрации морских портов Украины в среду, 2 марта

Согласно сообщению, инцидент произошел в 17:25. Судно стоит на рейде в порту "Ольвия". Одна ракета попала в надстройку. На судне вспыхнул пожар. Для спасения экипажа отправились 2 буксира. По предварительным данным, пострадавших нет.

В Администрации морпортов добавили, что судно зашло в порт 23 февраля и стояло в ожидании нагрузки.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 12:00 1 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • В личном составе – 5710 человек, пленных – 200.
  • Уничтожены и повреждены самолеты – 29 ед;
  • вертолетов – 29 ед;
  • танков – 198;
  • ББМ – 846;
  • артиллерийских систем – 77;
  • средства ПВО – 7;
  • РСЗО – 24;
  • цистерн из ГСМ – 60;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3;
  • катера – 2 единицы;
  • автомобильной техники – 305.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

Следующая публикация