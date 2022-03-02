Нечем воевать: в Николаевской ОГА рассказывают, как российская армия оставляет технику и убегает

Враг не ориентируется на местности.

Российские оккупанты оставляют свою технику и убегают.

Об этом сообщил глава Николаевской ОГА Виталий Ким.

"На технике, которой они перемещаются, едет только водитель. Тем временем командиры и стрелки отдыхают где-то в тылу. Им нечем стрелять, им нечем воевать", — рассказал руководитель области.

По словам Кима, враг теряется на местности, потому что совсем не ориентируется.