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Полная инфраструктурная изоляция РФ: Украина обратилась к мировым структурам

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Полная инфраструктурная изоляция РФ: Украина обратилась к мировым структурам

22 ноября 2020 США выходит из Договора об открытом небе через Россию / Pexels

Министерство обратилось в крупнейшие и влиятельные мировые структуры.

Министерство инфраструктуры Украины направило официальные письма в 11 крупнейших организаций мира в сфере инфраструктуры для полной изоляции России из-за военной агрессии в нашей стране.

Об этом сообщает пресс-служба.

Речь идет об обращении к международному сообществу принять необходимые меры по закрытию для страны-агрессора авиационного пространства, доступа к морским портам, а также исключению РФ из состава международных организаций.

Среди адресантов – крупнейшие и влиятельные мировые структуры в сфере авиационного, морского, железнодорожного транспорта, а также строительства и туризма:

  • Международная ассоциация мостов, туннелей и магистралей (IBTTA)
  • Международный Совет Аэропортов (ACI)
  • Всемирная туристическая организация ООН (UNWTO)
  • Международный союз железных дорог (UIC)
  • Международная организация гражданской авиации (ICAO)
  • Министерство транспорта Великобритании
  • Европейская экономическая комиссия ООН (UNECE)
  • Дунайская комиссия
  • Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA)
  • Федеральное авиационное управление США
  • Международный транспортный форум (ITF)

Министерство также напоминает, что мир закрывает воздушное пространство для российских самолетов, в частности, это уже сделали ЕС, Канада, США, Австралия, Финляндия и другие.

Великобритания и Канада закрыли свои порты для судов России, а также связанных с ней компаний. В портах Бельгии не возделывают грузы для РФ, а Турция закрыла проливы Босфор и Дарданеллы для военных кораблей.

Также в блокировку страны-агрессора приобщаются крупнейшие мировые компании. В частности, датская судоходная компания Maersk временно останавливает все контейнерные перевозки в Россию и из нее. Логистические компании DHL и FedEx перестали поставлять товары из РФ и РФ.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 12:00 1 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • В личном составе – 5710 человек, пленных – 200.
  • Уничтожены и повреждены самолеты – 29 ед;
  • вертолетов – 29 ед;
  • танков – 198;
  • ББМ – 846;
  • артиллерийских систем – 77;
  • средства ПВО – 7;
  • РСЗО – 24;
  • цистерн из ГСМ – 60;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3;
  • катера – 2 единицы;
  • автомобильной техники – 305.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

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