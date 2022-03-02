Полная инфраструктурная изоляция РФ: Украина обратилась к мировым структурам

22 ноября 2020 США выходит из Договора об открытом небе через Россию / Pexels

Министерство обратилось в крупнейшие и влиятельные мировые структуры.

Министерство инфраструктуры Украины направило официальные письма в 11 крупнейших организаций мира в сфере инфраструктуры для полной изоляции России из-за военной агрессии в нашей стране.

Об этом сообщает пресс-служба.

Речь идет об обращении к международному сообществу принять необходимые меры по закрытию для страны-агрессора авиационного пространства, доступа к морским портам, а также исключению РФ из состава международных организаций.

Среди адресантов – крупнейшие и влиятельные мировые структуры в сфере авиационного, морского, железнодорожного транспорта, а также строительства и туризма:

Международная ассоциация мостов, туннелей и магистралей (IBTTA)

Международный Совет Аэропортов (ACI)

Всемирная туристическая организация ООН (UNWTO)

Международный союз железных дорог (UIC)

Международная организация гражданской авиации (ICAO)

Министерство транспорта Великобритании

Европейская экономическая комиссия ООН (UNECE)

Дунайская комиссия

Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA)

Федеральное авиационное управление США

Международный транспортный форум (ITF)

Министерство также напоминает, что мир закрывает воздушное пространство для российских самолетов, в частности, это уже сделали ЕС, Канада, США, Австралия, Финляндия и другие.

Великобритания и Канада закрыли свои порты для судов России, а также связанных с ней компаний. В портах Бельгии не возделывают грузы для РФ, а Турция закрыла проливы Босфор и Дарданеллы для военных кораблей.

Также в блокировку страны-агрессора приобщаются крупнейшие мировые компании. В частности, датская судоходная компания Maersk временно останавливает все контейнерные перевозки в Россию и из нее. Логистические компании DHL и FedEx перестали поставлять товары из РФ и РФ.