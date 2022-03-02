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Повна інфраструктурна ізоляція РФ: Україна звернулась до світових структур

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Повна інфраструктурна ізоляція РФ: Україна звернулась до світових структур

22 листопада 2020 року США виходить з Договору про відкрите небо через Росію / Pexels

Міністерство звернулось до найбільших та найвпливовіших світових структур.

Міністерство інфраструктури України направило офіційні листи до 11 найбільших організацій світу у сфері інфраструктури задля повної ізоляції Росії через воєнну агресію в нашій країні.

Про це повідомляє пресслужба.

Йдеться про звернення до міжнародної спільноти вжити необхідних заходів із закриття для країни-агресора авіаційного простору, доступу до морських портів, а також виключення РФ зі складу міжнародних організацій.

Серед адресантів – найбільші та найвпливовіша світові структури у сфері авіаційного, морського, залізничного транспорту, а також будівництва та туризму:

  • Міжнародна асоціація мостів, тунелів і магістралей (IBTTA)
  • Міжнародна Рада Аеропортів (ACI)
  • Всесвітня туристична організація ООН (UNWTO)
  • Міжнародний союз залізниць (UIC)
  • Міжнародна організація цивільної авіації (ICAO)
  • Міністерство транспорту Великобританії
  • Європейська економічна комісія ООН (UNECE)
  • Дунайська комісія
  • Міжнародна асоціація повітряного транспорту (IATA)
  • Федеральне авіаційне управління США
  • Міжнародний транспортний форум (ITF)

Міністерство також нагадує, що світ закриває повітряний простір для російських літаків, зокрема це вже зробили ЄС, Канада, США, Австралія, Фінляндія та інші. 

Великобританія та Канада закрили свої порти для суден Росії, а також пов’язаних з нею компаній. У портах Бельгії не обробляють вантажі для РФ, а Туреччина закрила протоки Босфор і Дарданелли для військових кораблів.

Також до блокування країни-агресора долучаються найбільші світові компанії. Зокрема, данська судноплавна компанія Maersk тимчасово зупиняє всі контейнерні перевезення в Росію та з неї. Логістичні компанії DHL та FedEx перестали постачати товари з та до РФ.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 12:00 1 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • В особовому складі - 5710 осіб, полонених - 200.
  • Знищено та пошкоджено літаків – 29 од;
  • гелікоптерів – 29 од;
  • танків ‒ 198;
  • ББМ ‒ 846;
  • артилерійських систем – 77;
  • засоби ППО - 7;
  • РСЗВ - 24;
  • цистерн з ПММ - 60;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3;
  • катери – 2 одиниці;
  • автомобільної техніки - 305.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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