Повна інфраструктурна ізоляція РФ: Україна звернулась до світових структур

22 листопада 2020 року США виходить з Договору про відкрите небо через Росію / Pexels

Міністерство звернулось до найбільших та найвпливовіших світових структур.

Міністерство інфраструктури України направило офіційні листи до 11 найбільших організацій світу у сфері інфраструктури задля повної ізоляції Росії через воєнну агресію в нашій країні.

Про це повідомляє пресслужба.

Йдеться про звернення до міжнародної спільноти вжити необхідних заходів із закриття для країни-агресора авіаційного простору, доступу до морських портів, а також виключення РФ зі складу міжнародних організацій.

Серед адресантів – найбільші та найвпливовіша світові структури у сфері авіаційного, морського, залізничного транспорту, а також будівництва та туризму:

Міжнародна асоціація мостів, тунелів і магістралей (IBTTA)

Міжнародна Рада Аеропортів (ACI)

Всесвітня туристична організація ООН (UNWTO)

Міжнародний союз залізниць (UIC)

Міжнародна організація цивільної авіації (ICAO)

Міністерство транспорту Великобританії

Європейська економічна комісія ООН (UNECE)

Дунайська комісія

Міжнародна асоціація повітряного транспорту (IATA)

Федеральне авіаційне управління США

Міжнародний транспортний форум (ITF)

Міністерство також нагадує, що світ закриває повітряний простір для російських літаків, зокрема це вже зробили ЄС, Канада, США, Австралія, Фінляндія та інші.

Великобританія та Канада закрили свої порти для суден Росії, а також пов’язаних з нею компаній. У портах Бельгії не обробляють вантажі для РФ, а Туреччина закрила протоки Босфор і Дарданелли для військових кораблів.

Також до блокування країни-агресора долучаються найбільші світові компанії. Зокрема, данська судноплавна компанія Maersk тимчасово зупиняє всі контейнерні перевезення в Росію та з неї. Логістичні компанії DHL та FedEx перестали постачати товари з та до РФ.