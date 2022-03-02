2 лютого 2021 року до будівлі Ради намагається прорватися невідомий / commons.wikimedia.org

В Україні націоналізують все майно РФ: Рада готує закоронпроєкт

В Україні націоналізують все майно РФ: Рада готує закоронпроєкт

Все майно Росії перейде у власність України.

У Верховній Раді розробляють законопроєкт, який дасть можливість націоналізувати майно РФ в Україні.

Про це йдеться на сайті ВР.

"Необхідно націоналізувати все майно, об’єкти, кошти та вклади агресора, які знаходяться на території України", - Комітет Верховної Ради України з питань економічного розвитку.

Комітет Верховної Ради України з питань економічного розвитку продовжує активно працювати та вживати усіх заходів для якомога швидшої перемоги над ворогом.



Наразі Комітет у тісній співпраці з Міністерством економіки України та іншими центральними органами виконавчої влади працюють над законопроєктом, покликаним врегулювати питання націоналізації всього майна, об’єктів, коштів та вкладів агресора, які знаходяться на території України", - йдеться в повідомленні.