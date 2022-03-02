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Российский "Яндекс" потерял топ-менеджера из-за ее позиции

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Российский "Яндекс" потерял топ-менеджера из-за ее позиции

В Сети появилось фото заявления об уходе.

Пропагандистский российский "Яндекс" из-за их позиции теряет не только миллионы средств, но и топ-менеджеров.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.

Известная российская журналистка, основательница проекта The Question, Тоня Самсонова уволилась из Yandex. The Question – это сервис с ответами экспертов на вопросы пользователей.

Женщина обвинила компанию в соучастии в нападении и войне против Украины.

Текст ее заявления:

В связи с тем, что Яндекс не отображает на главной странице yandex.ru информацию о том, что российские войска обстреливают города Украины и убивают мирных людей, прошу уволить меня по собственному желанию.

Действия компании сегодня я считаю преступлением и соучастием в нападении и войне", — написала Самсонова.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 12:00 1 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • В личном составе – 5710 человек, пленных – 200.
  • Уничтожены и повреждены самолеты – 29 ед;
  • вертолетов – 29 ед;
  • танков – 198;
  • ББМ – 846;
  • артиллерийских систем – 77;
  • средства ПВО – 7;
  • РСЗО – 24;
  • цистерн из ГСМ – 60;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3;
  • катера – 2 единицы;
  • автомобильной техники – 305.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

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