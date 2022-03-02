Российский "Яндекс" потерял топ-менеджера из-за ее позиции

В Сети появилось фото заявления об уходе.

Пропагандистский российский "Яндекс" из-за их позиции теряет не только миллионы средств, но и топ-менеджеров.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.

Известная российская журналистка, основательница проекта The Question, Тоня Самсонова уволилась из Yandex. The Question – это сервис с ответами экспертов на вопросы пользователей.

Женщина обвинила компанию в соучастии в нападении и войне против Украины.

Текст ее заявления:

В связи с тем, что Яндекс не отображает на главной странице yandex.ru информацию о том, что российские войска обстреливают города Украины и убивают мирных людей, прошу уволить меня по собственному желанию.

Действия компании сегодня я считаю преступлением и соучастием в нападении и войне", — написала Самсонова.