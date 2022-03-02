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Російський "Яндекс" втратив топменеджерку через її позицію

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Російський "Яндекс" втратив топменеджерку через її позицію

У Мережі з'явилося фото заяви про звільнення.

Пропагандистський російський "Яндекс" через їхню позицію втрачає не тільки мільйони коштів, але і топменеджерів.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Відома російська журналістка, засновниця проекту The Question, Тоня Самсонова звільнилась з Yandex. The Question - це сервіс з відповідями експертів на питання користувачів.

Жінка звинуватила компанію в співучасті у нападі та війні проти України.

Текст її заяви:

"В связи с тем, что Яндекс не отображает на главной странице yandex.ru информацию о том, что российские войска обстреливают города Украины и убивают мирных людей, прошу уволить меня по собственному желанию. 

Действия компании сегодня я считаю преступлением и соучастием в нападении и войне", - написала Самсонова.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 12:00 1 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • В особовому складі - 5710 осіб, полонених - 200.
  • Знищено та пошкоджено літаків – 29 од;
  • гелікоптерів – 29 од;
  • танків ‒ 198;
  • ББМ ‒ 846;
  • артилерійських систем – 77;
  • засоби ППО - 7;
  • РСЗВ - 24;
  • цистерн з ПММ - 60;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3;
  • катери – 2 одиниці;
  • автомобільної техніки - 305.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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