Російський "Яндекс" втратив топменеджерку через її позицію

Російський "Яндекс" втратив топменеджерку через її позицію

У Мережі з'явилося фото заяви про звільнення.

Пропагандистський російський "Яндекс" через їхню позицію втрачає не тільки мільйони коштів, але і топменеджерів.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Відома російська журналістка, засновниця проекту The Question, Тоня Самсонова звільнилась з Yandex. The Question - це сервіс з відповідями експертів на питання користувачів.

Жінка звинуватила компанію в співучасті у нападі та війні проти України.

Текст її заяви:

"В связи с тем, что Яндекс не отображает на главной странице yandex.ru информацию о том, что российские войска обстреливают города Украины и убивают мирных людей, прошу уволить меня по собственному желанию.

Действия компании сегодня я считаю преступлением и соучастием в нападении и войне", - написала Самсонова.