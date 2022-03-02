У синьому костюмі та жовтій сорочці: німецький актор одягнувся на червону доріжку у кольорах українського прапора

1 березня у Мюнхені відбулася прем'єра фільму Funeral for a Dog.
Показ картини відвідав один із головних акторів фільму – 40-річний Фрідріх Мюке. На червону доріжку Мюке прийшов у темно-синьому костюмі з двобортним піджаком та у жовтій сорочці-поло.
Таким чином, знаменитість вирішив підтримати Україну в цей непростий для нашої країни час, адже вранці, 24 лютого, Росія без оголошення війни напала на нашу країну. Зараз в Україні мирні міста та села зазнають ракетних, авіаційних та артилерійських ударів.
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