У синьому костюмі та жовтій сорочці: німецький актор одягнувся на червону доріжку у кольорах українського прапора

У синьому костюмі та жовтій сорочці: німецький актор одягнувся на червону доріжку у кольорах українського прапора

1 березня у Мюнхені відбулася прем'єра фільму Funeral for a Dog.

Показ картини відвідав один із головних акторів фільму – 40-річний Фрідріх Мюке. На червону доріжку Мюке прийшов у темно-синьому костюмі з двобортним піджаком та у жовтій сорочці-поло.

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Таким чином, знаменитість вирішив підтримати Україну в цей непростий для нашої країни час, адже вранці, 24 лютого, Росія без оголошення війни напала на нашу країну. Зараз в Україні мирні міста та села зазнають ракетних, авіаційних та артилерійських ударів.

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