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В синем костюме и желтой рубашке: немецкий актер оделся на красную дорожку в цветах украинского флага

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В синем костюме и желтой рубашке: немецкий актер оделся на красную дорожку в цветах украинского флага

Getty Images

1 марта в Мюнхене состоялась премьера фильма Funeral for a Dog.

Показ картины посетил один из главных актеров фильма - 40-летний Фридрих Мюке. На красную дорожку Мюке пришел в темно-синем костюме с двубортным пиджаком и в желтой рубашке-поло.

© Getty Images
Getty Images

Таким образом знаменитость решил поддержать Украину в это непростое для нашей страны время, ведь утром, 24 февраля, Россия без объявления войны напала на нашу страну. Сейчас в Украине мирные города и села подвергаются ракетным, авиационным и артиллерийским ударам.

© Getty Images
Getty Images

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