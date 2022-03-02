В синем костюме и желтой рубашке: немецкий актер оделся на красную дорожку в цветах украинского флага

В синем костюме и желтой рубашке: немецкий актер оделся на красную дорожку в цветах украинского флага

1 марта в Мюнхене состоялась премьера фильма Funeral for a Dog.

Показ картины посетил один из главных актеров фильма - 40-летний Фридрих Мюке. На красную дорожку Мюке пришел в темно-синем костюме с двубортным пиджаком и в желтой рубашке-поло.

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Таким образом знаменитость решил поддержать Украину в это непростое для нашей страны время, ведь утром, 24 февраля, Россия без объявления войны напала на нашу страну. Сейчас в Украине мирные города и села подвергаются ракетным, авиационным и артиллерийским ударам.

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