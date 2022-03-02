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У новому історичному бою під Крутами росіяни зазнали приголомшливої поразки

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У новому історичному бою під Крутами росіяни зазнали приголомшливої поразки

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Перед боєм росіяни зухвало фотографувалися на фоні обстріляного Меморіалу пам'яті Героям Крут.

Між селами Пам'ятне та Хороше Озеро на Чернігівщині 1 березня відбувся бій Збройних сил України та Тероборони із російською армією.

Про це у Фейсбук повідомляє Крутівська ОТГ.

За свідченням жителів громади, після бою "трупи майже 200 загиблих російських солдатів та офіцерів збирали по всій окрузі" і на 2 КАМАЗах повезли у бік Сумщини, через село Плиски.

Повідомляється, що перед боєм росіяни обстріляли Меморіал пам'яті Героям Крут і зухвало фотографувалися на його фоні.

"У 1918 році тут (під Крутами - ред.) відбувся бій між армією УНР та більшовиками, які наступали на Київ. Тоді українці змушені були відступити. Але ціною числених жертв затримали ворога, що дало час УНР підписати договір у Бресті. Через 104 роки українці і росіяни билися знову. Цього разу російська армія зазнала тут приголомшливої поразки", — написала Крутівська ОТГ.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 12:00 1 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • В особовому складі - 5710 осіб, полонених - 200.
  • Знищено та пошкоджено літаків – 29 од;
  • гелікоптерів – 29 од;
  • танків ‒ 198;
  • ББМ ‒ 846;
  • артилерійських систем – 77;
  • засоби ППО - 7;
  • РСЗВ - 24;
  • цистерн з ПММ - 60;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3;
  • катери – 2 одиниці;
  • автомобільної техніки - 305.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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