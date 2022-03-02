У новому історичному бою під Крутами росіяни зазнали приголомшливої поразки

Перед боєм росіяни зухвало фотографувалися на фоні обстріляного Меморіалу пам'яті Героям Крут.

Між селами Пам'ятне та Хороше Озеро на Чернігівщині 1 березня відбувся бій Збройних сил України та Тероборони із російською армією.

Про це у Фейсбук повідомляє Крутівська ОТГ.

За свідченням жителів громади, після бою "трупи майже 200 загиблих російських солдатів та офіцерів збирали по всій окрузі" і на 2 КАМАЗах повезли у бік Сумщини, через село Плиски.

Повідомляється, що перед боєм росіяни обстріляли Меморіал пам'яті Героям Крут і зухвало фотографувалися на його фоні.

"У 1918 році тут (під Крутами - ред.) відбувся бій між армією УНР та більшовиками, які наступали на Київ. Тоді українці змушені були відступити. Але ціною числених жертв затримали ворога, що дало час УНР підписати договір у Бресті. Через 104 роки українці і росіяни билися знову. Цього разу російська армія зазнала тут приголомшливої поразки", — написала Крутівська ОТГ.