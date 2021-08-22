Звезда сериала "Викинги" погуляла по улицам Киева

Актриса Кэтрин Винник прилетела на родину предков.

Популярная канадская актриса украинского происхождения Кэтрин Винник прилетела на родину своих предков.

Звезда сериала "Викинги" приехала в Киев и прогулялась по улицам столицы. Соответствующими фото знаменитость поделилась в своих Instagram-stories.

Кэтрин Винник в Киеве / instagram.com/katherynwinnick

Компанию Кэтрин, настоящее имя которой Екатерина Винницкая, составили ее родители. Как сообщила знаменитость, родные люди отпраздновали золотую свадьбу. Вероятно именно поэтому звездная дочь и прилетела в Украину.

Кэтрин Винник с родителями / instagram.com/katherynwinnick

Актриса посетила с мамой и папой Софийскую площадь и Андреевскую церковь.

Кэтрин Винник возле Андреевской церкви / instagram.com/katherynwinnick

На приезд Кэтрин эмоционально отреагировала ведущая Леся Никитюк. В своем фотоблоге знаменитость заявила, что обожает сериал "Викинги", а Кэтрин — ее любимая героиня.

instagram.com/lesia_nikituk

"Если она в Киеве, то, бляха, я иду ее искать", — поделилась Леся.

Заметим, предки Кэтрин — родом из Галичины. Так, дедушка был сечевым стрельцом. Родители звезды родились в Германии, а затем эмигрировали в Канаду. Винник училась в украинской школе в Торонто, а также посещала украинскую католическую церковь.

Напомним, не так давно молодая жена Венсана Касселя прилетела в Киев и показала фото из столицы. Тина Куники снималась в рекламе.

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