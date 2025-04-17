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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Деньги
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АМКУ начал проверку цен на лекарства украинских производителей

В фокусе проверки – популярные лекарственные средства.

АМКУ начал проверку цен на лекарства украинских производителей

© УНИАН

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) сообщил о начале исследования ценообразования на фармацевтическом рынке. Как сказано в ответе на запрос редакции сайта "Телеграф", еще с 6 февраля 2025 года Комитет проводит проверку соблюдения законодательства о защите экономической конкуренции со стороны национальных производителей лекарств.

В фокусе проверки – популярные лекарственные средства, реализуемые в больших объемах через аптечные сети. Особое внимание уделено анализу механизмов формирования цен и выявлению возможных признаков завышения производителями стоимости для конечных потребителей.

"В рамках исследования осуществляется анализ ценообразования национальными производителями на лекарственные средства, которые пользуются наибольшей популярностью среди населения и реализуются в наибольших объемах в аптечном сегменте. В настоящее время исследование продолжается. Комитет.

Четких ответов на вопрос о возможном сговоре у Комитета пока нет. На вопрос о возможных сговорах фармпроизводителей по одновременному снижению цен на ТОП-100 препаратов, АМКУ отметил, что не имеет зафиксированной информации в соответствующем виде, чтобы дать ответ.

Дата публикации
Количество просмотров
25
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