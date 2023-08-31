Во времена энергетической нестабильности встает разумный вопрос о том, какая будет зима и как готовиться к возможным вызовам этого периода.

Импорт в условиях войны: как изменились логистические потоки Во времена энергетической нестабильности встает разумный вопрос о том, какая будет зима и как готовиться к возможным вызовам этого периода. В связи с этим существенно увеличился спрос на импорт энергогенерирующих и энегроаккумулирующих устройств, рассказывает Татьяна Дмитрук, директор международной логистической компании Fialan.

Компания Fialan, одна из немногих, транспортирующая энергогенерирующие и энегроаккумулирующие устройства в отдельном контейнере и, главное, закрывающая экспорт производителю. Одним из важных аспектов, отличающих компанию от других игроков на рынке, является ее способность транспортировать любые разновидности энергогенерирующих устройств, соблюдая все необходимые правила безопасности с высокой степенью надежности.

Доставка их — это нелегкий процесс, требующий высочайшего уровня ответственности и профессионализма. Так, учитывая специфику таких грузов, а именно, их склонность к влиянию внешних факторов, мы осуществляем перевозку носителей только в отдельных контейнерах. Кроме того, чтобы избежать повреждений приборов во время доставки, Fialan уделяет особое внимание их упаковке, надежной фиксации в контейнере и погрузочно-разгрузочным работам.

Наша компания возобновила программы поддержки своих клиентов, поскольку мы считаем, что оказание помощи экономической отрасли является не менее важной составляющей нашей победы.

Мы предлагаем:

перевозка груза из Турции по цене $1,5/кг;

бесплатные ВЭД консультации;

скидка $100 на первый заказ и т.д.

На логистическом рынке мы продолжаем работать в обычном режиме, обеспечивая надежную доставку товаров. Для этого Fialan постоянно рассматривает разные возможности отладки логистики, активно ищет новые порты и пути оптимизации логистических процессов. Эксперты компании имеют многолетний опыт в международных перевозках, поисках поставщиков и изготовителей. Одной из наших новых инициатив является развитие логистического консалтинга. Эта сфера сравнительно новая на украинском рынке, поэтому мы надеемся, что она обретет популярность среди бизнесов. Консалтинг позволяет более подробно разобраться в рынке и более широко открыть новые возможности для развития бизнеса.