Магера: Украине необходимо срочно остановить экспорт лома

Чтобы сохранить украинскую промышленность, правительство должно немедленно ввести временный мораторий на экспорт лома.

Об этом заявил народный депутат Сергей Магера в комментарии Минпрому. Депутат напомнил, что в связи с резким ростом спроса на металлолом, который является стратегическим сырьем, его экспорт из Украины вырос в разы и отечественные метпредприятия уже испытывают дефицит лома. По его словам, за 7 месяцев 2021 года экспорт лома из Украины вырос на 1841% , по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Только за июль ломозаготовители экспортировали лома больше, чем за весь предыдущий год — 104 тыс т. При этом поставки сырья на меткомбинаты выросли всего на 23,1%.

"Ситуация с каждым днем становится все более угрожающей. Если проблема нехватки лома не будет решена в ближайшее время, то уже в сентябре-октябре в Украине начнутся первые остановки отдельных цехов и целых предприятий. Меткомбинаты будут вынуждены пересмотреть свои планы на 2021-2022 годы и значительно сократить производство и экспорт", – сообщил Магера.

Он также отметил, что, если это произойдет, по оценкам экспертов, украинская экономика может потерять 1,5 млрд долл валютной выручки, что окажет серьезное давление на курс гривны. Кроме того, произойдет сокращение налоговых поступлений в государственный и местные бюджеты. Металлургические заводы будут вынуждены сокращать работников, что приведет к росту безработицы.

По мнению депутата, в такой ситуации власть обязана защитить украинских металлургов и сделать все необходимое для сохранения отрасли. Одним из ключевых решений должно стать введение временного моратория на экспорт лома, как это делают в ряде других стран. Депутат призвал правительство ввести его в ближайшее время.

"Многие страны активно ограничивают экспорт лома и максимально содействуют его импорту. Так, Индия отменила пошлину на импорт лома, Китай также открыл для этого сырья свой рынок. ЮАР ввела мораторий на экспорт лома, такой же запрет приняли Казахстан и Киргизстан. В Еврокомиссии 70 евродепутатов выступили с призывом ввести запрет на вывоз лома за пределы ЕС. Украине также следует защитить свои экономические интересы и спасти от надвигающегося кризиса стратегически важную отрасль – металлургию. Призываю Кабмин в самое ближайшее время ввести временный мораторий на экспорт лома", - заявил Магера.

Напомним, ранее президент ОП "Укрметаллургпром" Александр Каленков заявил, что власть должна немедленно запретить экспорт лома, иначе металлурги останутся без сырья и вынуждены будут сокращать производство.

В свою очередь народный депутат Андрей Николаенко подчеркнул, что установленные сейчас пошлины на экспорт металлолома не способны предотвратить массовый вывоз сырья из Украины, и Минэкономики необходимо срочно ввести временный запрет на экспорт.

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