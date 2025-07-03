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NAUDI поддерживает идею правового режима "Defence City"
Национальная ассоциация оборонной промышленности Украины (NAUDI) поддерживает инициативы, направленные на развитие национального оборонно-промышленного комплекса (ОПК), предложенные в зарегистрированном в парламенте пакете законопроектов «Defence City».
Об этом говорится в релизе NAUDI .
Участники Ассоциации последовательно выступают за создание прозрачных условий развития и функционирования ОПК в Украине. Считаем это залогом возможности государства в удовлетворении потребностей Сил обороны в вооружении и ресничной технике (ОВТ), в том числе путем открытия иностранными производителями совместных предприятий в Украине и – инвестирование национальными компаниями в производственные площадки за рубежом», - отмечается в заявлении.
Сегодня отрасль работает в критических условиях из-за продолжающихся обстрелов, усложненных логистики и обеспечения, нехватки специалистов и других негативных факторов. В NAUDI отметили, что обеспечение благоприятного инвестиционного и операционных режимов функционирования отрасли – единственная возможность действенного привлечения международных компаний и капитала к сотрудничеству с украинскими производителями.
«Мы поддерживаем акценты приоритезации украинского производителя при отборе исполнителей оборонных закупок. Идея предложенного льготного правового режима «Defence City» с квалификацией по критериям объема продукции собственного производства и уровня локализации будет способствовать увеличению доли продукции национальных производителей в общем объеме оборонных закупок, созданию новых рабочих мест, внедрению новейших технологий и развитию экономики Украины в целом», - отметили в NAUDI.
В Ассоциации считают, что инструментарий «Defence City» предлагает добросовестным производителям дополнительные гарантии защиты чувствительной информации, стимулирующие налоговые льготы, упрощение таможенных процедур и экспортного контроля, а также поддержку в процессах релокации производственных мощностей, в частности путем создания условий развития локальной инфраструктуры за счет уплаченного НДФЛ в местные бюджеты.
«Ассоциация как одно из крупнейших всеукраинских объединений производителей ВВТ готова приобщиться к разработке законопроектов о Defense City», - говорится в релизе.
Справка:
Ключевые законопроекты пакета «Defence City»:
Изменения в Налоговый кодекс и другие законы (№13420 от 25.06.2025)
Налоговые льготы до 1 января 2036 года:
Освобождение от налога на прибыль (при условии реинвестирования)
Освобождение от налога на землю
Освобождение от налога на недвижимость
Освобождение от экологического налога
Сохранение действующих льгот по НДС, ускоренной амортизации и работникам релокированных предприятий
Изменения в Таможенный кодекс (№13421 от 25.06.2025)
Изменения в Бюджетный кодекс (№13422 от 25.06.2025)
Таможенная и валютная регулировка:
Упрощение таможенных процедур
Упрощение экспорта военных технологий
Особенности валютного контроля и операций, которые может установить НБУ