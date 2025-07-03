ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Деньги
Количество просмотров
149
Время на прочтение
2 мин

NAUDI поддерживает идею правового режима "Defence City"

Национальная ассоциация оборонной промышленности Украины (NAUDI) поддерживает инициативы, направленные на развитие национального оборонно-промышленного комплекса (ОПК), предложенные в зарегистрированном в парламенте пакете законопроектов «Defence City».

Об этом говорится в релизе NAUDI .

Участники Ассоциации последовательно выступают за создание прозрачных условий развития и функционирования ОПК в Украине. Считаем это залогом возможности государства в удовлетворении потребностей Сил обороны в вооружении и ресничной технике (ОВТ), в том числе путем открытия иностранными производителями совместных предприятий в Украине и – инвестирование национальными компаниями в производственные площадки за рубежом», - отмечается в заявлении.

Сегодня отрасль работает в критических условиях из-за продолжающихся обстрелов, усложненных логистики и обеспечения, нехватки специалистов и других негативных факторов. В NAUDI отметили, что обеспечение благоприятного инвестиционного и операционных режимов функционирования отрасли – единственная возможность действенного привлечения международных компаний и капитала к сотрудничеству с украинскими производителями.

«Мы поддерживаем акценты приоритезации украинского производителя при отборе исполнителей оборонных закупок. Идея предложенного льготного правового режима «Defence City» с квалификацией по критериям объема продукции собственного производства и уровня локализации будет способствовать увеличению доли продукции национальных производителей в общем объеме оборонных закупок, созданию новых рабочих мест, внедрению новейших технологий и развитию экономики Украины в целом», - отметили в NAUDI.

В Ассоциации считают, что инструментарий «Defence City» предлагает добросовестным производителям дополнительные гарантии защиты чувствительной информации, стимулирующие налоговые льготы, упрощение таможенных процедур и экспортного контроля, а также поддержку в процессах релокации производственных мощностей, в частности путем создания условий развития локальной инфраструктуры за счет уплаченного НДФЛ в местные бюджеты.

«Ассоциация как одно из крупнейших всеукраинских объединений производителей ВВТ готова приобщиться к разработке законопроектов о Defense City», - говорится в релизе.

Справка:

Ключевые законопроекты пакета «Defence City»:

Изменения в Налоговый кодекс и другие законы (№13420 от 25.06.2025)

  • Налоговые льготы до 1 января 2036 года:

  • Освобождение от налога на прибыль (при условии реинвестирования)

  • Освобождение от налога на землю

  • Освобождение от налога на недвижимость

  • Освобождение от экологического налога

  • Сохранение действующих льгот по НДС, ускоренной амортизации и работникам релокированных предприятий

Изменения в Таможенный кодекс (№13421 от 25.06.2025)

Изменения в Бюджетный кодекс (№13422 от 25.06.2025)

Таможенная и валютная регулировка:

  • Упрощение таможенных процедур

  • Упрощение экспорта военных технологий

  • Особенности валютного контроля и операций, которые может установить НБУ

Дата публикации
Количество просмотров
149
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie