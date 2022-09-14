Отопительный сезон в Украине 2022-2023

Украина активно готовится к отопительному сезону. По всем прогнозам он будем одним из самых сложных за все годы Независимости. Эксперты прогнозируют, что в тех регионах, где сейчас проходят боевые действия, отопительный сезон, скорее всего, так и не начнется. На остальной територии ситуации достаточно сложная.

Большинство экспертов сходятся во мнении о возможности начала сезона с опозданием и завершения ранее привычного срока. Также в профессиональных кругах идет речь о том, что могут быть пересмотрены нормативные показатели температуры в жилых помещениях. Прогнозируют их снижение до 16 градусов, ранее этот показатель был 18 градусов.

По словам наших членов правительства, Украина на 80% готова к отопительному сезону, и в тоже время, советуют запастись теплыми вещами, одеялами и другими предметами, которые помогут выжить в холодное время года.

Первое, что приходит на ум, когда речь заходит про обогрев жилищ в данных обстоятельствах - это приобретение обогревателей.

Так, магазин товаров для жизни wellamart.ua предлагает недорогие и качественные обогреватели для жилищ на любой вкус кошелек.

Ассортимент магазина представлен тепловыми пушками, которые способны обогреть небольшую трехкомнатную квартиру, так как площадь работы агрегатов доходит до 60 кв.м.

Также в магазине есть и декоративные обогреватели, которые не только согреют, но и украсят интерьер.

Инфракрасные обогреватели различных модификаций обеспечат постоянное тепло в квартире, а также здоровый микроклимат, ведь они не пересушивают воздух в помещении.

Принцип работы такого обогревателя заключается в том, что инфракрасные лучи направлены на нагрев предметов, которые затем передают тепло воздуху. Обогрев происходит равномерно, что позволяет чувствовать себя комфортно, независимо от того, в какой части комнаты расположен обогреватель.

Маленькие портативные обогреватели можно удачно разместить на рабочем столе, создав комфортные условия, когда не нужно согреваться литрами горячего чая.

Кроме обогревателей, Wellamart предлагает своим покупателям термобелье как для мужчин, так и для женщин, теплые одеяла, жилетки из овчины, термоноски и много других товаров, которые будут согревать вас в холодное время года.

Несмотря на все трудности, которые ждут украинцев в ближайшие месяцы, мы верим, что пройдем данный период с достоинством. Выстоим и победим!

Все будет Украина!