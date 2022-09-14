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Отопительный сезон в Украине 2022-2023 Новости компаний

Дата публикации
Просмотры
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Отопительный сезон в Украине 2022-2023

Украина активно готовится к отопительному сезону. По всем прогнозам он будем одним из самых сложных за все годы Независимости. Эксперты прогнозируют, что в тех регионах, где сейчас проходят боевые действия, отопительный сезон, скорее всего, так и не начнется. На остальной територии ситуации достаточно сложная.

Большинство экспертов сходятся во мнении о возможности начала сезона с опозданием и завершения ранее привычного срока. Также в профессиональных кругах идет речь о том, что могут быть пересмотрены нормативные показатели температуры в жилых помещениях. Прогнозируют их снижение до 16 градусов, ранее этот показатель был 18 градусов.

По словам наших членов правительства, Украина на 80% готова к отопительному сезону, и в тоже время, советуют запастись теплыми вещами, одеялами и другими предметами, которые помогут выжить в холодное время года.

Первое, что приходит на ум, когда речь заходит про обогрев жилищ в данных обстоятельствах  - это приобретение обогревателей.

Так, магазин товаров для жизни wellamart.ua  предлагает недорогие и качественные обогреватели для жилищ на любой вкус кошелек.

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Ассортимент магазина представлен тепловыми пушками, которые способны обогреть небольшую трехкомнатную квартиру, так как площадь работы агрегатов доходит до 60 кв.м. 

Также в магазине есть и декоративные обогреватели, которые не только согреют, но и украсят интерьер.

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Инфракрасные обогреватели различных модификаций обеспечат постоянное тепло в квартире, а также здоровый микроклимат, ведь они не пересушивают воздух в помещении.

Принцип работы такого обогревателя заключается в том, что инфракрасные лучи направлены на нагрев предметов, которые затем передают тепло воздуху. Обогрев происходит равномерно, что позволяет чувствовать себя комфортно,  независимо от того, в какой части комнаты расположен обогреватель.

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Маленькие портативные обогреватели можно удачно разместить на рабочем столе, создав комфортные условия, когда не нужно согреваться литрами горячего чая.

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Кроме обогревателей, Wellamart предлагает своим покупателям термобелье как для мужчин, так и для женщин, теплые одеяла, жилетки из овчины, термоноски и много других товаров, которые будут согревать вас в холодное время года.

Несмотря на все трудности, которые ждут украинцев в ближайшие месяцы, мы верим, что пройдем данный период с достоинством. Выстоим и победим!

Все будет Украина!

Дата публикации
Просмотры
839
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