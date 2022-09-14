Опалювальний сезон в Україні 2022-2023

Україна активно готується до опалювального сезону. За всіма прогнозами він буде найскладнішим за всі часи незалежності. Експерти прогнозують, що в тих регіонах, де вирує театр бойових дій, опалювальний сезон, скоріш за все, не розпочнеться. На решті територій ситуація доволі складна.

Багато хто з експертів зазначає про вірогідність так званого ущільнення опалювального сезону. Тобто він розпочнеться пізніше, ніж зазвичай, і закінчиться раніше звичного нам терміну.

В професійних колах також йде мова про те, що будуть переглянуті нормативні показники температури у житлових приміщеннях. Прогнозують їх зниження до 16 градусів. Раніше цей показник становив 18 градусів.

Наразі наші міністри звітують, що Україна на 80% вже готова до нового опалювального сезону, але все ж таки радять запастись теплими речами, ковдрами та іншими предметами, які допоможуть вижити у холодній оселі.

Перше, що спадає на думку, коли мова заходить про обігрів в квартирі, де температура повітря трохи вища за 15 градусів - придбання електричного обігрівача.

Так, магазин товарів для життя https://wellamart.ua/ пропонує недорогі та якісні обігрівачі для осель на будь який смак і гаманець.

В асортименті магазину є і потужні теплові гармати, які здатні обігріти невелику трикімнатну квартиру, адже площа роботи цих агрегатів становить до 60 кв.м.

Також є декоративні обігрівачі, які не лише зігріють, але й прикрасять інтер’єр оселі.

Інфрачервоні обігрівачі різних модифікацій забезпечать постійне тепло в квартирі, а також здоровий мікроклімат, адже вони не пересушують повітря в приміщенні.

Принцип дії такого обігрівача полягає в тому, що інфрачервоні хвилі спрямовані на обігрівання предметів, які вже потім самі передають тепло. Обігрів відбувається рівномірно, що дає змогу почуватися комфортно, незалежно від того, у якій частині кімнати розміщений обігрівач.

Маленькі портативні обігрівачі можна вдало розмістити на робочому столі, створивши комфортні умови, коли не потрібно зігріватися літрами гарячого чаю.

Окрім обігрівачів, Wellamart пропонує своїм покупцям термобілизну як для чоловіків так і для жінок, теплі ковдри, одяг з овчини, термошкарпетки та багато інших товарів, що будуть зігрівати вас в холодну пору року.

Не дивлячись на всі складнощі, які стоять перед українцями в найближчі місяці, ми віримо в те, що цей період пройдемо з гідністю. Вистоїмо і переможемо!

Все буде Україна!