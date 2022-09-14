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Опалювальний сезон в Україні 2022-2023 Новини компаній

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Опалювальний сезон в Україні 2022-2023

Україна активно готується до опалювального сезону. За всіма прогнозами він буде найскладнішим за всі часи незалежності. Експерти прогнозують, що в тих регіонах, де вирує театр бойових дій, опалювальний сезон, скоріш за все, не розпочнеться. На решті територій ситуація доволі складна.

Багато хто з експертів зазначає про вірогідність так званого ущільнення опалювального сезону. Тобто він розпочнеться пізніше, ніж зазвичай, і закінчиться раніше звичного нам терміну. 

В професійних колах також йде мова про те, що будуть переглянуті нормативні показники температури у житлових приміщеннях. Прогнозують їх зниження до 16 градусів. Раніше цей показник становив 18 градусів.

Наразі наші міністри звітують, що Україна на 80% вже готова до нового опалювального сезону, але все ж таки радять запастись теплими речами, ковдрами та іншими предметами, які допоможуть вижити у холодній оселі.

Перше, що спадає на думку, коли мова заходить про обігрів в квартирі, де температура повітря трохи вища за 15 градусів - придбання електричного обігрівача.

Так, магазин товарів для життя https://wellamart.ua/ пропонує недорогі та якісні обігрівачі для осель на будь який смак і гаманець.

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В асортименті магазину є і потужні теплові гармати, які здатні обігріти невелику трикімнатну квартиру, адже площа роботи цих агрегатів становить до 60 кв.м.

Також є декоративні обігрівачі, які не лише зігріють,  але й прикрасять інтер’єр оселі.

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Інфрачервоні обігрівачі різних модифікацій забезпечать постійне тепло в квартирі, а також здоровий мікроклімат, адже вони не пересушують повітря в приміщенні.

Принцип дії такого обігрівача полягає в тому, що інфрачервоні хвилі спрямовані на обігрівання предметів, які вже потім самі передають тепло. Обігрів  відбувається рівномірно, що дає змогу почуватися комфортно, незалежно від того, у якій частині кімнати розміщений обігрівач.

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Маленькі портативні обігрівачі можна вдало розмістити на робочому столі, створивши комфортні умови, коли не потрібно зігріватися літрами гарячого чаю.

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Окрім обігрівачів,  Wellamart пропонує своїм покупцям термобілизну як для чоловіків так і для жінок, теплі ковдри, одяг з овчини, термошкарпетки та багато інших товарів, що будуть зігрівати  вас в холодну пору року.

Не дивлячись на всі складнощі, які стоять перед українцями в найближчі місяці, ми віримо в те, що цей період пройдемо з гідністю. Вистоїмо і переможемо!

Все буде Україна!

Дата публікації
Перегляди
993
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