Украинцам доначислят субсидии: кого это касается

Правительство также урегулирует вопрос субсидий по аренде жилья для ВПЛ.

Кабинет Министров принял решение о доначислении субсидий тем, кто не получил их из-за несвоевременно представленных данных.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, это особенно касается ситуаций, когда люди живут в ОСМД, а поставщики услуг подали информацию с задержкой или вообще не подали.

Кроме того, правительство урегулирует вопрос субсидий на аренду жилья для внутренне перемещенных лиц.

"Также урегулируем вопрос по субсидиям на аренду жилья для ВПЛ. Вносим технические изменения, которые позволят внутренне перемещенным лицам получать такую субсидию за аренду жилья в Харькове и Сумах", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Минсоцполитики рассказали, по каким причинам выплату субсидии могут приостановить.

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