Українцям донарахують субсидії: кого це стосується

Уряд також врегулює питання субсидій на оренду житла для ВПО.

Кабінет міністрів ухвалив рішення про донарахування субсидій тим, хто не отримав їх через несвоєчасно подані дані.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, це особливо стосується ситуацій, коли люди живуть в ОСББ, а надавачі послуг подали інформацію з затримкою або взагалі не подали.

Крім того, уряд врегулює питання субсидій на оренду житла для внутрішньо переміщених осіб.

"Також врегулюємо питання по субсидіях на оренду житла для ВПО. Вносимо технічні зміни, які дозволять внутрішньо переміщеним особам отримувати таку субсидію за оренду житла в Харкові та Сумах", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше в Мінсоцполітики розповіли, з яких причин виплату субсидії можуть призупинити.

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