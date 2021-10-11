В Украине вырастет стоимость сыров

Производители борются за выживание.

На украинских рынках и в магазинах возрастет стоимость сыра.

Об этом рассказали в Сніданку з 1+1.

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Сыроделы обещают, что в октябре они поднимут цены на пять процентов. Так, на полках в магазинах больше не будет сыра дешевле 220 гривен за килограмм.

Таким образом украинские производители борются за выживание. Говорят, что производить сыры по низким ценам им не рентабельно. К тому же, повышение стоимости сыров наблюдается в последнее время во всем мире.

Эксперты утверждают, что украинским производителям будет сложно восстановить мощности производства, так прилавки магазинов заполняют дешевые импортные товары.

Как сообщалось, в Украине выросли цены на молокопродукты. Аналитики говорят, что причина повышения цен — это уменьшение предложения сырого молока. Соответственно, прогнозируют увеличение стоимости всего Набиль на 30 копеек в течение двух месяцев. Эксперты объясняют: все зависит от стоимости кормов урожая.

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