В Україні зросте вартість сирів

Виробники борються за виживання.

На українських ринках і в магазинах зросте вартість сиру.

Про це розповіли у Сніданку з 1+1.

Сировари обіцяють, що в жовтні вони піднімуть ціни на п’ять відсотків. Так, на полицях в магазинах більше не буде сиру дешевше 220 гривень за кілограм.

Таким чином українські виробники борються за виживання. Кажуть, що виготовляти сири за низькими цінами їм не рентабельно. До того ж, підвищення вартості сирів спостерігається останнім часом в усьому світі.

Експерти стверджують, що українським виробникам буде складно відновити потужності виробництва, бо прилавки магазинів заповнюють дешеві імпортні товари.

Як повідомлялося, в Україні зросли ціни на молокопродукти. Аналітики кажуть, що причина підвищення цін - це зменшення пропозиції сирого молока. Відповідно, прогнозують збільшення вартості усього набІлу на 30 копійок упродовж двох мІсяців. Експерти пояснюють:усе залежить від вартості кормів цьогорічного врожаю.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання