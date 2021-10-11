Зелена аджика: рецепт оригінального соусу

Будь-яка страва заграє новими фарбами і знайде особливий смак і аромат, якщо до неї подати соус.

Відомо безліч соусів і до закусок, і до основних страв, і до десертів. Соєвий соус, майонез, кетчуп, сальса, тартар давно і міцно влаштувалися на наших кухнях. Ми полюбили кавказький сацебелі і ткемалі і навчилися робити справжню аджику.

До речі, про аджику. А чи знаєте ви, що в Грузії особливо улюблена зелена аджика? Вона набагато ароматніша звичайної за рахунок великої кількості свіжої кінзи. Кілька слів для скептиків, які оминають цю зелень. У стравах смак кінзи практично не відчувається, але вони водночас набувають неймовірного аромату.

Інгредієнти:

0,5 кг зеленого гострого перцю

150 г часнику

3 пучки кінзи

2-3 столові ложки хмелі-сунелі

2-3 столові ложки солі

Приготування

Кінзу і гострий перець вимити під проточною водою і добре просушити. Перець очистити від плодоніжок і насіння, а часник — від лушпиння.

Підготовлені овочі разом з кінзою пюрировать блендером або двічі пропустити через м'ясорубку з дрібними гратами.

До отриманої маси додати хмелі-сунелі, всипати сіль і ретельно вимішати, щоб остання повністю розчинилася.

Готову аджику розфасувати в баночки і зберігати в холодильнику.

На замітку

Щоб пом'якшити гостроту аджики, половину норми гострого перцю можна замінити болгарським, але вибирайте стручки зеленого кольору.

Сіль використовуйте звичайну — камінь не йодовану.

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