Зелена аджика: рецепт оригінального соусу

Будь-яка страва заграє новими фарбами і знайде особливий смак і аромат, якщо до неї подати соус.
Відомо безліч соусів і до закусок, і до основних страв, і до десертів. Соєвий соус, майонез, кетчуп, сальса, тартар давно і міцно влаштувалися на наших кухнях. Ми полюбили кавказький сацебелі і ткемалі і навчилися робити справжню аджику.
До речі, про аджику. А чи знаєте ви, що в Грузії особливо улюблена зелена аджика? Вона набагато ароматніша звичайної за рахунок великої кількості свіжої кінзи. Кілька слів для скептиків, які оминають цю зелень. У стравах смак кінзи практично не відчувається, але вони водночас набувають неймовірного аромату.
Інгредієнти:
- 0,5 кг зеленого гострого перцю
- 150 г часнику
- 3 пучки кінзи
- 2-3 столові ложки хмелі-сунелі
- 2-3 столові ложки солі
Приготування
Кінзу і гострий перець вимити під проточною водою і добре просушити. Перець очистити від плодоніжок і насіння, а часник — від лушпиння.
Підготовлені овочі разом з кінзою пюрировать блендером або двічі пропустити через м'ясорубку з дрібними гратами.
До отриманої маси додати хмелі-сунелі, всипати сіль і ретельно вимішати, щоб остання повністю розчинилася.
Готову аджику розфасувати в баночки і зберігати в холодильнику.
На замітку
Щоб пом'якшити гостроту аджики, половину норми гострого перцю можна замінити болгарським, але вибирайте стручки зеленого кольору.
Сіль використовуйте звичайну — камінь не йодовану.
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