"Ми Європа. Ми залишаємося": масові проєвропейські мітинги охопили Польщу

"Ми Європа. Ми залишаємося": масові проєвропейські мітинги охопили Польщу

Колишній польський прем'єр Дональлд Туск звинуватив польську владу у намірах вивести Польщу з ЄС.

Масові проєвропейські мітинги охопили Польщу. Лише у Варшаві напередодні зібралися майже 100 тисяч людей, щоб висловити свою підтримку приналежності Польщі до Європейського Союзу.

Про це 11 жовтня йдеться в ТСН.Ранок.

Новини світу: масові проєвропейські мітинги охопили Польщу

Акції почалися після того, як минулого тижня Конституційний суд Польщі постановив, що польське законодавство вище за європейське. А окремі закони ЄС – суперечать польській Конституції. Це рішення загострило конфлікт між Єврокомісією та Варшавою, а колишній польський прем'єр Дональлд Туск звинуватив польську владу у намірах вивести Польщу з ЄС.

Уряд Польщі уже кілька років проводить судову реформу – тамтешня опозиція стверджує, що влада таким чином тисне на суддів і порушує незалежність судової гілки влади. Учасники проєвропейських мітингів вийшли під гаслами – Ми Європа. Ми залишаємося.

Нагадаємо:

Президент Польщі Анджей Дуда виступає за вступ України до Європейського союзу. На його думку, ЄС повинен продемонструвати, що не є клубом для обраних. За його словами, Євросоюз не викликає довіри, якщо не надає можливість вступу тим партнерам, які роблять зусилля з модернізації і хочуть приєднатися до ЄС.

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