До України йдуть дощі: прогноз погоди на тиждень, 11-17 жовтня

В Карпатах прогнозують дощ із мокрим снігом.

Погода цього тижня, 11-17 жовтня, в Україні зміниться із сухої на дощову. Вдень традиційно буде доволі тепло, а ось ночі очікуються холодні - із заморозками.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Так, за прогнозами синоптиків, у понеділок та вівторок в країні буде переважно без опадів, лише вдень 11 жовтня на Закарпатті та півдні Одещини дощ, 12 жовтня вночі у південно-західній частині, вдень на Правобережжі часом дощі. Вітер північно-східний, 11 жовтня з переходом на південно-східний, 5-10 м/с, в Приазов'ї місцями пориви 15-20 м/с. Температура 11 жовтня вночі від 4° тепла до 1° морозу, вдень 9-14° тепла, на півдні та сході країни вночі 1-6° тепла, вдень 11-16°. 12 жовтня температура вночі становитиме 0-6° тепла, вдень 9-15°, у південній та південно-східній частині вночі 5-10°, вдень 11-16°.

Від 13 жовтня на зміну сухій погоді прийдуть дощі - вночі на Правобережжі, вдень на більшій частині території країни. Температура у західних областях вночі 0-6° тепла, вдень 3-9°, на решті території вночі 2-8° тепла, на півдні країни до 11°, вдень 7-13°, на півдні та сході країни до 19°. В Карпатах дощ з мокрим снігом, температура вночі та вдень від 2° морозу до 3° тепла.

14-17 жовтня в Україні буде переважно без опадів, лише 14 жовтня у північній, 16 жовтня у південній та північно-східній частинах невеликі дощі. Температура вночі 0-6° тепла, вдень 7-13°, на півдні та сході країни вночі 4-10° тепла, вдень 12-18°.

У Києві 11-12 жовтня буде сухо. Мінлива хмарність. Вітер північно-східний, 11 жовтня з переходом на південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-3° тепла, вдень 11-13°. 13 жовтня у столиці очікується дощ. Температура вночі 5-7° тепла, вдень 10-12°. Дощитиме також і 14 та 16 жовтня, а ось п'ятниця, 15 жовтня, та неділя, 17 жовтня, будуть у Києві сухими. Температура вночі становитиме 2-4° тепла, вдень повітря прогріватиметься до 13°.

Нагадаємо, раніше народний синоптик дав прогноз погоди на осінь 2021 року. Так, згідно з його розрахунками, жовтень буде холодний а у листопаді вже випаде сніг та вдарить мороз.

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