Астролог назвала мужчин-тиранов по знак Зодиака

Мужчина мечты по мнению каждой женщины должен обладать своими качествами – важными только для нее.
Но вряд ли кто-то хочет видеть рядом с собой токсичного человека, который будет держать под постоянным контролем жизнь находящейся рядом женщины и указывать ей, что и как она должна делать. Тем не менее, вероятность, что называется, нарваться на такой экземпляр остаточно велика. Астролог Людмила Булгакова назвала мужчин-тиранов по знаку Зодиака.
Телец
Тельцы пылки и чувственны, что привлекает к ним представительниц противоположного пола, но, когда отношения входят в новую стадию, связанную с совместной жизнью, они понимают, что жизнь с представителем знака, которые постоянно навязывают свою волю, – не самая легкая задача.
Дева
Девы, как правило, являются совершенством во всех отношениях, и в этом не было бы ничего плохого, если бы они не «лепили» нечто похожее на себя из человека, который находится рядом. В способах, позволяющих им этого достичь, представители знака не стесняются, и выдержать это могут не все.
Весы
Весы, скорее всего, возмутятся, увидев себя в списке тиранов, и совершенно напрасно это сделают. Астрологи не зря говорят о них как о «железных руках в бархатных перчатках»: заставляя других действовать в соответствии со своим желаниями, они действуют мягко, но всегда добиваются своего.
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