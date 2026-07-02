С ретро-прической и в мини-платье с принтом "зебра": Lizzo зажгла на сцене премии

Lizzo / © Associated Press

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Американская рэперша Lizzo выступила на церемонии вручения премии BET Awards 2026 в Лос-Анджелесе. На сцене артистка исполнила свои хиты вместе с легендарной госпел-певицей Ким Беррелл.

Lizzo / © Associated Press

Для выступления Lizzo выбрала короткое черно-белое мини-платье с принтом «зебра», без рукавов, с V-образным вырезом и декоративным бантом на лифе.

Lizzo / © Associated Press

Поверх платья артистка надела жакет с таким же принтом, который спустила с плеч. Волосы она уложила в высокую объемную прическу в стиле 1960-х с косой челкой, сделала макияж с акцентом на глазах и длинный коричневый маникюр. Из украшений Lizzo выбрала серебряные серьги-подвески и кольца с камнями.

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Lizzo / © Associated Press

Напомним, что на красной дорожке премии Lizzo появилась в длинном прозрачном платье шоколадного оттенка со стразами от бренда Christian Cowan.

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