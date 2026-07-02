З ретрозачіскою і в мінісукні з принтом "зебра": Lizzo запалила на сцені премії

Lizzo / © Associated Press

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Американська реперка Lizzo виступила на церемонії вручення премії BET Awards 2026 у Лос-Анджелесі. На сцені артистка виконала свої хіти разом із легендарною госпел-співачкою Кім Беррелл.

Lizzo / © Associated Press

Для виступу Lizzo обрала коротку чорно-білу мінісукню з принтом «зебра», без рукавів, з V-подібним вирізом і декоративним бантом на ліфі.

Lizzo / © Associated Press

Поверх сукні артистка одягла жакет із таким самим принтом, який спустила з плечей. Волосся вона уклала у високу об’ємну зачіску в стилі 1960-х з косим чубчиком, зробила макіяж з акцентом на очах і довгий коричневий манікюр. Із прикрас Lizzo обрала срібні сережки-підвіски і каблучки з камінням.

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Lizzo / © Associated Press

Нагадаємо, а на цервоній доріжці премії Lizzo постала у довгій прозорій сукні шоколадного відтінку зі стразами від бренду Christian Cowan.

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