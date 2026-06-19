Как остановить недержание мочи, когда смех, кашель или чихание становятся проблемой

Как остановить недержание мочи / © Credits

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Проблемы с недержанием мочи остаются одной из самых замалчиваемых тем женского здоровья. Многие женщины воспринимают их как неизбежную часть старения, последствие родов или менопаузы. Однако издание Woman`s World сообщило, что, хотя это явление очень распространено, оно не является нормой, с которой нужно просто смириться.

По словам урогинеколога Кристофера Иваноффа, стрессовое недержание мочи возникает тогда, когда во время кашля, смеха, чихания, физических нагрузок или подъема тяжестей происходит непроизвольное подтекание мочи. Причина — ослабление тканей и мышц тазового дна, поддерживающих мочеиспускательный канал.

На состояние тазового дна влияют беременность, роды, избыточный вес, хронические запоры, тяжелый физический труд и естественные возрастные изменения. Особенно заметной эта проблема становится после менопаузы. По словам урогинеколога Саманты Пуллиам, почти половина женщин в период менопаузы сталкиваются с недержанием мочи. Все дело в эстрогене: этот гормон поддерживает здоровье тканей мочевого пузыря, мочеиспускательного канала и тазового дна. Когда его уровень снижается, ослабевает и естественная поддержка этих структур.

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Полезный лайфхак

Для оказания неотложной помощи специалисты рекомендуют методику под названием «The Knack», разработанную в Мичиганском университете ещё в 1998 году. Исследование, опубликованное в Journal of the American Geriatrics Society, показало, что уже через неделю применения этой методики потери мочи при умеренном кашле уменьшались на 98%, а при сильном кашле — на 73%. Как работает этот метод:

сначала нужно найти мышцы тазового дна — именно те, которые мы напрягаем, когда хотим остановить поток мочи или сдержать газы

перед чиханием, кашлем, смехом или поднятием тяжелого предмета необходимо подготовиться

быстро и достаточно сильно напрячь мышцы тазового дна непосредственно перед нагрузкой

удерживать сокращение во время действия, а после этого полностью расслабиться.

Врачи отмечают, что женщины, регулярно использующие этот лайфхак, часто отмечают рост уверенности в себе в повседневной жизни. Правда, на освоение этой техники может потребоваться немного времени.

Упражнения, укрепляющие тазовое дно

Если «The Knack» помогает здесь и сейчас, то регулярные упражнения дают результат в долгосрочной перспективе. Исследование, опубликованное в журнале JAMA Internal Medicine, показало, что 12-недельная программа тренировок тазового дна снижает частоту эпизодов недержания мочи на 70%.

Дыхание 360°. Сядьте поудобнее и положите руки на ребра. Вдыхайте через нос, позволяя грудной клетке расширяться, а тазовому дну — расслабляться. Медленно выдыхайте. Рекомендуется выполнять по пять спокойных вдохов три раза в день.

Повороты бедер 90/90 . Сядьте на пол, одна нога согнута впереди под углом 90 градусов, другая — сзади. Сохраняйте ровную осанку и медленно переносите колени в другую сторону, меняя положение ног. Выполняйте по 10 повторений один-два раза в день.

Сжатие мяча между коленями . Лягте на спину, согните колени и зажмите между ними небольшой мяч или скрученное полотенце. Во время выдоха слегка сжимайте колени, активируя нижние мышцы живота и тазовое дно. Выполняйте от 5 до 10 медленных повторений.

Упражнения Кегеля. Один из самых известных способов укрепления тазового дна. Напрягайте мышцы на пять секунд, затем расслабляйте их на пять секунд. Повторяйте несколько раз в течение дня. Регулярное и правильное выполнение упражнений Кегеля улучшает тонус мышц и поддержку мочевого пузыря и мочеиспускательного канала.

Когда следует обратиться к врачу

Если домашние методы не дают результата в течение 8–12 недель или проблема постепенно усугубляется, стоит проконсультироваться с урогинекологом. Среди современных методов лечения:

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местные препараты эстрогена для влагалища

инъекции ботокса в мочевой пузырь

специальные инъекции для поддержки мочеиспускательного канала

слинговые операции, которые помогают восстановить поддержку тазовых структур.

Во многих случаях эти методы позволяют значительно улучшить качество жизни.

Стрессовое недержание мочи — распространенная проблема, но это не значит, что с ней нужно мириться. Сегодня существует немало способов вернуть контроль над собственным телом. И самое главное, о чём напоминают врачи, — подтекание мочи — это не приговор и не обязательная часть взросления.

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