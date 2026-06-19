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Как остановить недержание мочи, когда смех, кашель или чихание становятся проблемой
Вы смеетесь над шуткой друга и вдруг чувствуете небольшое подтекание, чихаете в магазине и мгновенно напрягаетесь, а от батута на детском празднике давно отказались, потому что знаете, чем это может закончиться. Если эта ситуация вам знакома, вы не одиноки. По статистике, каждая третья женщина сталкивается со стрессовым недержанием мочи.
Проблемы с недержанием мочи остаются одной из самых замалчиваемых тем женского здоровья. Многие женщины воспринимают их как неизбежную часть старения, последствие родов или менопаузы. Однако издание Woman`s World сообщило, что, хотя это явление очень распространено, оно не является нормой, с которой нужно просто смириться.
По словам урогинеколога Кристофера Иваноффа, стрессовое недержание мочи возникает тогда, когда во время кашля, смеха, чихания, физических нагрузок или подъема тяжестей происходит непроизвольное подтекание мочи. Причина — ослабление тканей и мышц тазового дна, поддерживающих мочеиспускательный канал.
На состояние тазового дна влияют беременность, роды, избыточный вес, хронические запоры, тяжелый физический труд и естественные возрастные изменения. Особенно заметной эта проблема становится после менопаузы. По словам урогинеколога Саманты Пуллиам, почти половина женщин в период менопаузы сталкиваются с недержанием мочи. Все дело в эстрогене: этот гормон поддерживает здоровье тканей мочевого пузыря, мочеиспускательного канала и тазового дна. Когда его уровень снижается, ослабевает и естественная поддержка этих структур.
Полезный лайфхак
Для оказания неотложной помощи специалисты рекомендуют методику под названием «The Knack», разработанную в Мичиганском университете ещё в 1998 году. Исследование, опубликованное в Journal of the American Geriatrics Society, показало, что уже через неделю применения этой методики потери мочи при умеренном кашле уменьшались на 98%, а при сильном кашле — на 73%. Как работает этот метод:
сначала нужно найти мышцы тазового дна — именно те, которые мы напрягаем, когда хотим остановить поток мочи или сдержать газы
перед чиханием, кашлем, смехом или поднятием тяжелого предмета необходимо подготовиться
быстро и достаточно сильно напрячь мышцы тазового дна непосредственно перед нагрузкой
удерживать сокращение во время действия, а после этого полностью расслабиться.
Врачи отмечают, что женщины, регулярно использующие этот лайфхак, часто отмечают рост уверенности в себе в повседневной жизни. Правда, на освоение этой техники может потребоваться немного времени.
Упражнения, укрепляющие тазовое дно
Если «The Knack» помогает здесь и сейчас, то регулярные упражнения дают результат в долгосрочной перспективе. Исследование, опубликованное в журнале JAMA Internal Medicine, показало, что 12-недельная программа тренировок тазового дна снижает частоту эпизодов недержания мочи на 70%.
Дыхание 360°. Сядьте поудобнее и положите руки на ребра. Вдыхайте через нос, позволяя грудной клетке расширяться, а тазовому дну — расслабляться. Медленно выдыхайте. Рекомендуется выполнять по пять спокойных вдохов три раза в день.
Повороты бедер 90/90. Сядьте на пол, одна нога согнута впереди под углом 90 градусов, другая — сзади. Сохраняйте ровную осанку и медленно переносите колени в другую сторону, меняя положение ног. Выполняйте по 10 повторений один-два раза в день.
Сжатие мяча между коленями. Лягте на спину, согните колени и зажмите между ними небольшой мяч или скрученное полотенце. Во время выдоха слегка сжимайте колени, активируя нижние мышцы живота и тазовое дно. Выполняйте от 5 до 10 медленных повторений.
Упражнения Кегеля. Один из самых известных способов укрепления тазового дна. Напрягайте мышцы на пять секунд, затем расслабляйте их на пять секунд. Повторяйте несколько раз в течение дня. Регулярное и правильное выполнение упражнений Кегеля улучшает тонус мышц и поддержку мочевого пузыря и мочеиспускательного канала.
Когда следует обратиться к врачу
Если домашние методы не дают результата в течение 8–12 недель или проблема постепенно усугубляется, стоит проконсультироваться с урогинекологом. Среди современных методов лечения:
местные препараты эстрогена для влагалища
инъекции ботокса в мочевой пузырь
специальные инъекции для поддержки мочеиспускательного канала
слинговые операции, которые помогают восстановить поддержку тазовых структур.
Во многих случаях эти методы позволяют значительно улучшить качество жизни.
Стрессовое недержание мочи — распространенная проблема, но это не значит, что с ней нужно мириться. Сегодня существует немало способов вернуть контроль над собственным телом. И самое главное, о чём напоминают врачи, — подтекание мочи — это не приговор и не обязательная часть взросления.